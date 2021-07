Ze svého domova v Morkůvkách vyrazil na kole za krásami svého kraje. Jeho cílem byly čtyři rozhledny v okolí. Děkujeme panu Troubilovi za tip na krásný výlet!

Na trase dlouhé přes čtyřicet kilometrů navštívil náš čtenář čtyři rozhledny. | Foto: Jiří Troubil

Rád bych vás pozval do našeho kraje. Kraje vína. Okruh je trošku náročnější, jsme na jižní Moravě, je to z "kopca" do "kopca". Odměnou vám budou ale krásné výhledy na naše vinařské dědiny a krásnou přírodu.