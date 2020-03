V pavilonu akvárií Zoo Hodonín se nachází několik sladkovodních i mořských nádrží, jejichž pravidelnou údržbu zajištují chovatelé daného úseku. To ale není zcela možné v případě mořské nádrže o obsahu šestnáct tisíc litrů, která je dominantou celého pavilonu.

Čuštění akvária Zoo Hodonín. | Foto: Foto: Archiv Zoo

Akvárium je natolik rozměrné, že čistění jeho skel a stěn, odsávání nežádoucích hub, ofuk korálů či likvidace skelných sasanek nelze provést jinak, než aby se do nádrže někdo ponořil. Proto do zoo pravidelně jednou za měsíc přijíždí pracovníci firmy, která nádrž dodala a instalovala, z nichž jeden se vždy do nádrže celý ponoří v potápěčské výstroji. Celý proces čištění trvá až tři hodiny.