V sobotu 3. září se konal jedinečný 12 hodinový závod Babett a ostatních mopedů. Tento byl již třetí v pořadí letošního seriálu a tedy i závěrečný. Startovní pole bylo nabité k prasknutí. Na startovní rošt se postavilo úžasných 41 po vítězství dychtících týmů a celkem 163 jezdců. Slunné počasí vytvořilo skvělé podmínky pro celé klání a na lehce pozměněné trati si závod všichni pořádně užili. Šampioni v kategoriích dokázali ustát zástup pronásledovatelů a zaslouženě si odnesli vavříny.

Závod provázela přátelská atmosféra a skvělé výkony. Jezdci si užili velmi technickou trať, byť se špatným povrchem. „Předchozí dva závody, které se jely na Steel Ringu v Třinci a na Slovakia Ringu v Orechovej Potoni, nasadily svojí kvalitou laťku velmi vysoko. Tady jsme se naopak vrátili na pomyslný počátek našeho podniku, do doby, kdy jsme začínali,“ dodává David Hlavatý, ředitel závodu. Letošní Pánov byl, co se týká úrazů, oproti předchozím ročníkům poměrně mírný. Třeba loňská bilance zranění byla až děsivá. Trať upravená pro profesionálnější výkony pumpovala do těla adrenalin a samozřejmě vybízela i k riskování. Prostě a jednoduše, tenhle závod není pro barbíny. A jak to celé dopadlo? Představme si mistry seriálu 12 hodinových závodů Babett a ostatních mopedů 2022:

· V kategorii „Babetta 206, 207 - jednorychlostní originál“ zvítězil v celkovém pořadí tým Neandrtálci, na druhé pozici se umístil tým Furt Plnej a stříbrnou příčku obsadil Vacenovice Racing Team

· V kategorii „Babetta 210, 225 - dvourychlostní originál“ zvítězili Piráti krajnic 1, před Haba Teamem a Jawasaki Šimler Teamem

· kategorii „Speciál“ ovládl MM Race Team, druhý se umístil tým Redbull, třetí skončil Jíral Racing

· V kategorii „215 originál“ celkové prvenství získal tým BF Racers pronásledovaný týmem MOTOMAX Hodonín

· V kategorii „Mix“ zvítězil Moped Míškovice a jako druhý se umístil tým Dojedem?

Jako každý rok a rovněž stejně jako na žádném z letošních závodů, nesměl ani na Pánově chybět sraz veteránů, tady s krásným trefným názvem „Veteráni v sedle“. Tohoto setkání se zúčastnilo více než padesát nádherných starých strojů. Aby si i posádky veteránů užily den naplno, připravil pro ně organizátor Honza Kapusta z pořádajícího klubu Veteráni Morava spanilou jízdu malebnou okolní krajinou. „Tato spanilá jízda vedla přes Ratíškovice, projížděla okolo působivého Milotického zámku a pak přes Vracov nasměrovala účastníky zpět k Pánovu. Čítala celkem 30 km. Spanilá jízda byla tečkou za oficiálním programem srazu. Po dojezdu se spousta posádek přidala k divákům závodu a užívali si pohled na někdy opravdu až drsné souboje na trati,“ dodává Honza.

„Seriál originální a jedinečné dvanáctihodinovky Babett je pro letošek za námi, my bilancujeme uplynulý ročník a pomalu spřádáme plány, co dál. Chtěli bychom navázat na to, co se povedlo a funguje, hledáme rezervy a místa, kde cítíme prostor pro zlepšení. Vše by bylo ale vniveč bez přispění těch, kteří nás v našem úsilí podporují, to jsou hlavně jezdci, sponzoři, moje rodina, kamarádi a lidi, kteří mají srdce pro tyto závody“ dodává David Hlavatý.

Uplynulý závod se nesl i ve znamení loučení a uzavření jedné kapitoly. Letos se totiž jelo na trati na Pánově úplně naposled. Důvodu je hned několik. „Hlavním důvodem jsou změněné podmínky ze strany pronajímatele areálu, které se rovnají profesionálním tratím a jsou v současné chvíli pro nás nevýhodné. Další důvod je, že trať už začíná být svým stavem nebezpečná pro ty nejrychlejší stroje, které na trati místy sviští skoro 100km rychlostí a taky svoji velikostí. Chceme do závodu pustit podstatně více účastníků a to na Pánově nejde. Tady jsme limitovaní na cca 40 týmů. Prostě trať se nedá jakkoli srovnat s místy jako v Třinci a na Slovensku, kde jsme letos jeli, objasňuje situaci David Hlavatý.

Tým pořádajícího klubu Veteráni Morava chystá pro seriál 2023 spoustu organizačních změn a novinek. Nové tratě a tedy i místa konání, možná i nové kategorie. „Uvidíme, jak se to vyvine. Věřím, že budeme v tradici pokračovat. Hledáme vhodný formát podobný tomu, jak jsme to letos zažili na tratích Steel Ring a Slovakia Ring. Tam nás to učarovalo,“ neskrývá Hlavatý.

A co ho překvapilo na letošním závodu na Pánově? „Jednoznačně sleduji výraznou „profesionalizaci“ závodních týmů a jejich strojů. To se mi moc líbí. Je vidět, že do závodů dávají celé své srdce a vášeň. Spousty z jezdců se už i vybavilo potřebných bezpečným oblečením. Líbí se mi i jejich „hádavost“. Prostě chtějí uspět a nebojí se ozvat. To mě celkem baví. My chceme závod posunovat kupředu. Na Pánově jsme již stagnovali a vlastně se výrazně vrátili. Chceme, aby byl závod více profesionální,“ dodává a uzavírá téma této trati, zakladatel celého závodu.

Co závěrem?„Nezbývá nám než poděkovat Vám, kdo jste nás provázeli letošním náročným ročníkem, zahrnujícím tři okruhy. Děkujeme všem zúčastněným týmům, divákům, zdravotníkům, sponzorům a partnerům, prostě všem, kdo mám jakkoli pomohli vybudovat skvělou atmosféru letošních závodů. Budeme se těšit zase v příštím roce,“ uvádí na závěr ředitel závodu, David Hlavatý z organizujícího spolku Veteráni Morava.