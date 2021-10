Třetí místo bylo letos také překvapením. Bronzové medaile si odvezl nový tým Fortescue Falcons, pro který bylo mistrovství prvním oficiálním turnajem. V průběhu víkendu mohli diváci vidět, jak se jeho hráči neustále zlepšují a souboj proti druhému týmu Prahy Prague Red Pegasus zaslouženě vyhráli. “Po chycení zlatonky jsme do toho chtěli dát úplně všechno, ale tušil jsem, že máme větší šanci nezvítězit než zvítězit.” zhodnotil závěr zápasu o bronz hráč Prahy Vojtěch David.

Pražský tým zde byl favoritem, protože vyhrál předchozí dvě mistrovství a stejně tak všechny zápasy v základní skupině turnaje. Nicméně brněnský tým všechny diváky překvapil a po chycení zlatonky vyhrál se skóre 110:30.Famfrpál je genderově smíšený sport, který kombinuje prvky házené, vybíjené a rugby. Vznikl inspirací fantasy světem Harryho Pottera a postupně se vyvinul v samostatný plnohodnotný sport. Na hřišti je dohromady sedm hráčů na čtyřech různých pozicích: brankář, odrážeči, střelci a chytač. Střelci se snaží skórovat do jedné ze tří obručí camrálem, odrážeči vybíjet protihráče potlouky a chytač polapit zlatonku, která určuje konec hry.Brno Banshees je zkušeným týmem, který vznikl již na začátku roku 2016, zlatý pohár si však z Mistrovství ČR odnesl poprvé. „Je to skvělý pocit. Pochybuju, že někdy v životě vyhraju medaili, která pro mě bude mít větší cenu,“ neskrýval radost kapitán týmu Jan Štros. Zároveň věří, že úspěch týmu přivede k famfrpálu v Brně nové hráče.

Hráči českých famfrpálových týmů předvedli o prvním říjnovém víkendu zápasy plné akce, odhodlání i emocí. Na Mistrovství České republiky ve famfrpálu do Brna přijelo pět týmů, které bojovaly o postup na Evropský pohár. V závěrečném finálovém utkání proti sobě nastoupily, stejně jako v předchozích letech, týmy Prague Pegasus proti domácímu Brno Banshees. Děkujeme Barboře Ficbauerové a Marii Němečkové za informace o utkání a Matúši Zošákovi za nádherné fotografie.

