Večerní zábava při stejné kapele rozšířená o Cimbálovou muziku Pavla Růžičky z Kyjova se odehrávala před zaplněnou místní sokolovnou a trvala ještě tři hodiny po půlnoci. „Neděle už bývá zkrácená, protože máme generační problémy, jako je tomu i v okolí. Nějak nám chybí mládež. Po obědě se jde do kostela a odtud ke stárce pro kačera, který se před večeří krade v sále sokolovny. Hody nepovoluji jako například na Podluží, kde chodí stárci za starostou. Naopak já chodím za stárkama," sdělil se smíchem první muž Vlkoše, Milan Sluka. Byl přitom viditelně spokojený, protože přálo počasí. V sobotu bylo také hodně krojovaných, kde převažovala z přespolních účastníků chasa ze sousedních Skoronic. „Historicky jsme s touto obcí hodně spjatí a panovala zde i při hodech určitá rivalita, zvláště při kradení káčera", doplnil pan Sluka.

Krása tradic. V Blatnici oblékli chlapci a děvčata uherskoostrožský kroj

Výjimkou nebyly ani roztrhnuté košele či nějaký ten šrám na tvářích z bitky. Také se stalo, že kačer létal vzduchem nad hlavami aktérů. Vše ale nakonec skončilo v přátelském duchu u štamprle slivovice. Ta ortodoxní nálada je už pryč, není tak vyhrocená, i když tentokrát byla po delší době opět u kačera mela.

„V současnosti k nám chodí skoronské děti do školy, kluci hrají fotbal, vzájemně se navštěvujeme při kulturních, sportovních a dalších společenských událostech," doplnil starosta Sluka. „Skoro nám toho káčera ukradl Skoroňák, ale nemohli jsme to tak nechat a zůstal doma," pyšnili se spokojeně už ve vedlejší místnosti od hlavního sálu sokolovny při popíjení vínka z flašky „na hubu" a hlazení hlavy káčera domácí „ochránci", Josef Štipčák a Radek Zálešák.

„I když to bylo předem trochu domluvené, dopadlo to jinak. Příští týden to vlkošákům vrátíme při našich Skoronských hodech," nechal se slyšet s povzdychnutím už v uklidněné atmosféře, že ho bolí zuby a za krkem viditelně aktivní „zloděj", Filip Fojtík ze Skoronic.

Rybí speciality, svařák a cukrová vata. Výlov přehrady Blatnička ovládly vůně

Letošní stárkovské hodové dvojice ve Vlkoši tvořily, starší pár Kristián Něnička a Eliška Hromadová, mladší pár Marek Sochor a Eliška Fojtíková.

Antonín Vrba

Zdroj: Youtube