Letošní, už 15. ročník, se opět koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a primátorky Markéty Vaňkové.

Úvodní část se bude odehrávat od 9:00 hodin na Moravském náměstí a v kostele sv. Tomáše. Zde bude připomenuto 610. výročí od zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem (1. října 1410). Proběhne zde také pietní akt s položením květin na hrob tohoto významného panovníka evropského formátu, který krátce starému kontinentu vládl z Moravy a to z brněnského hradu Špilberk. Také letošní 15. ročník oslav Moravy a moravanství obohatí slavnostní průvod historickým jádrem města. Ozdobou tohoto pochodu, který bude ukončen přibližně v 10:45 hodin na Náměstí Svobody, budou členové dvou historicko-kulturních organizací 1. Moravského pěšího pluku – Kaiser a Moravští rytíři řádu sv. Rostislava a Kolumbana. Na centrálním brněnském náměstí program Dne za Moravu vyvrcholí coby součást oblíbených Slavností vína. Na připraveném ozvučeném pódiu vystoupí nejen představitelé samospráv, ale krásu moravské lidové kultury veřejnosti představí, stejně jako v průběhu celého dopoledního programu, národopisné soubory Hútek z Bánova a Líšňáček.

Asi nejatraktivnější částí pak pro veřejnost bude slavnostní akt předání ocenění za vítězství, umístění a nominaci v anketě Osobnost Moravy. Hlavní cenu v podobě skleněné trofeje s moravskou orlicí převezme vítěz loňské ankety, Osobnost Moravy 2019, pan Luděk Urbánek, kterého široká veřejnost zná jako moderátora a organizátora nejrůznějších společenských akcí pod pseudonymem „Savana“. Své ocenění za druhé místo v hlasovací anketě si převezme rodák z Lanžhota, lidový vypravěč, zpěvák, multiinstrumentalista, moderátor a imitátor, pan František Uher, který zároveň slíbil, že pro nás přítomné Moravanky a Moravany rád zazpívá některou z oblíbených písní svého bohatého repertoáru. Své ocenění v podobě pamětního listu si převezme také brněnský biochemik a vědec, hudebník, vydavatel, rozhlasový hudební redaktor a dramaturg a úspěšný novinář, pan RNDr. Jiří Plocek.

K velké radosti nás organizátorů slíbil svoji účast rodák z obce Hrubá Vrbka na Hodonínsku, pan Ing. Martin Hrbáč. Ten sice úspěšně vystudoval brněnskou techniku, ale nakonec uposlechl hlas svého srdce a vrátil se zpět do rodného kraje na Horňácko. V roce 1966, během svého zaměstnání v Železárnách ve Veselí nad Moravou, založil vlastní hudební formaci. Talent Martina Hrbáče vyústil v samostatný osobitý hudební styl a tak je dnes nejenom houslistou, primášem, lidovým tanečníkem nebo zpěvákem, ale také hudebním aranžérem, organizátorem a autorem různorodých folkloristicky zaměřených pořadů. Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče již od svých začátků patří k základním kamenům tradiční lidové hudby Horňácka. Za více než čtyřicet let svého působení dosáhla mnoha úspěchů nejen doma na Moravě, v České republice, ale také za hranicemi našeho státu. Pro nás členy organizačního týmu je velkou ctí, že můžeme tomuto skvělému a skromnému člověku předat ocenění za nominaci v této, dnes již prestižní, anketě.

Dalšími oceněnými budou propagátorka kroje a lidové kultury moravské Hané, paní Bronislava Millá, rodačka z Prostějova, učitelka hry na klavír a hudební výchovy, varhanice a organizátorka koncertů vážné hudby, paní Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, brněnský výtvarník, malíř jehož těžištěm tvorby se stala technika akvarelu, pan Ing. Zdeněk Bláha a v neposlední řadě rodák z Bohuňovic u Olomouce, cestovatel, dobrodruh, tremp, sokolník, znalec přírody, pěstitel bonsají a moravský patriot, pan Dalibor Balut.

Každý, kdo má rád moravské tradice, kulturu a zároveň cítí hrdost na více než tisíciletou historii země Moravy, by neměl na této pěkné akci chybět. Vážení přátelé, za náš spolek Moravská národní obec si dovoluji vás a vaše přátele co nejsrdečněji do Brna na Den za Moravu pozvat. Jistě zde prožijete krásný den, na který nikdy nezapomenete.

Stanislav Blažek