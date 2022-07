Tak konečně zase velká venkovní akce v Kyjově, a to hned se dvěma stageami, herní zónou, odpočinkovou zónou a napěchovaným programem koncertních vystoupení a všelijakých soutěží.

Štěkají a pomáhají. Jihomoravská záchranná brigáda cvičila hledání lidí

Program otevřela skupina The Muzzles, následovala mladá kyjovská kapela Face The Fate, dále Tomáš Matonoha & přátelé a večer rozproudila krev v žilách kapela Generace.

Proběhla zde ochutnávka klobásek z celého Slovácka, zakončená hlasováním veřejnosti o nejlepší klobásku, taktéž soutěž v pití piva na čas, pivní štafeta a další. V odpočinkové zóně – chillout zóně - byli k dispozici vodní dýmky a míchané drinky. Pro děti byl k dispozici skákací hrad, laser games, kuželky a hry ve virtuální realitě.

A co by to byl pivní festival bez piva – na letošním ročníku se sešlo 8 pivovarů s více než 30 druhy piva. Pravda, nebylo úplné horko, ale takový správný pivní festival, jako je Kyjovský škopek, není pro žádné „pudřenky“. Přišlo vás plno a skvěle jste se bavili. Díky!

Adam Růžička

Městské kulturní středisko Kyjov

Cikáni jdou do nebe. Pražáci pod taktovkou Karla Heřmánka roztančili Strážnici