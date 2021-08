Návštěvníci si mohou po celý den v prostředí Muzea vesnice jihovýchodní Moravy užívat jarmareční pouťovou atmosféru. Bude k vidění mořská panna v kádi, rozličná představení pro dámy, pány i děti, dobový kolotoč, stánky s lákavým zbožím a další atrakce, které ke každé pouti neodmyslitelně patří.

Můžete se těšit na:

11.00 – Loutkové divadlo J. Dvořáka

12.00 – „Tůdle – Nůdle“ – Divadlo Facka

13.00 – Loutkové divadlo J. Dvořáka

14.00 – „Tůdle – Nůdle“ – Divadlo Facka

15.00 – Loutkové divadlo J. Dvořáka

Vstupné: dospělí (plné vstupné): 140,- Kč; děti do 15 let: 70,- Kč; školní mládež 6 - 15 let u programů pro školy: 70,- Kč; děti do 6 let (u hromadných návštěv včetně programů pro školy): 20,- Kč; studenti po předložení průkazu nebo ISIC karty (do 26 let): 70,- Kč; osoby nad 60 let po předložení průkazu totožnosti: 70,- Kč.

Hana Jechová

Národní ústav lidové kultury