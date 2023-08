Přestože první polovina srpna propršela a spíše připomíná podzim, vydali jsme se s klienty našeho denního stacionáře Zdislava Veselí, z.ú. na výlet do Státního zámku Buchlovice. Zvolili jsme si komentovanou prohlídku s průvodcem, abychom se dozvěděli něco o historii tohoto krásného barokního zámku i o jeho majitelích a jejich životě na buchlovickém panství.

Na skok v 18. století. Klienti stacionáře Zdislava vyjeli do buchlovického zámku | Foto: Denní stacionář Zdislava Veselí z.ú.

Celý areál zámku evokuje spíše přímořské oblasti středozemního moře. Již u vstupu do areálu nás vítají vzrostlé palmy či kašna s právě rozkvetlými lekníny. Tento dojem exotiky umocňuje barva antuky, jež nádherně kontrastuje jak s barvou fasády, tak i s bohatou okolní zelení.

Zvony ze zámku ohlašují 10.00 a naše prohlídka právě začíná. Vstupujeme do zámku a rázem se ocitáme na počátku 18. století. Nádherné interiéry s dobovým mobiliářem nás přenášejí do minulosti a dávají nám zakusit, jaký byl zámecký život české šlechty. Na svoji dobu žili poměrně moderně. Skvěle dochovaný a udržovaný nábytek, umělecká díla, vzácný porcelán i keramika, to vše situováno v interiérech jednotlivých místností tak, jako by si původní majitelé jen odjeli na letní dovolenou, nás přímo vtahuje do děje života na zámku. Dokonalá iluze, která nás vytrhává z dnešní uspěchané doby.

Celou prohlídku korunuje návštěva později dostavěného hudebního sálu s freskami zdobenými klenbami a dává tušit, jaké bylo kulturní vyžití šlechty. Z oken zámku můžeme nahlédnout do dokonale udržovaného zámeckého parku. Po prohlídce zámku jsme zavítali i do parku, v němž jsou vysazeny nádherné exotické dřeviny, a navštívili jsme i místní chocolaterii.