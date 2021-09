Koordinační tým plánuje Zažít uspořádat i v příštím roce, už nyní ale chystá i vylepšení. „Ukázalo se, že je ještě co zlepšovat. Například pokud jde o nabídku gastro zóny. I když jsme ji letos oproti loňsku hodně posílili, přesto se řada věcí vyprodala ještě před koncem akce. Určitě ji proto bude třeba příští rok podpořit ještě více,“ nastínil další z hlavních koordinátorů Lukáš Dlapa.

„Věřím, že Zažít i druhým ročníkem potvrdil, že by se z něj v Blansku mohla stát tradiční událost začínajícího podzimu,“ doplnila.

„Mám radost, že se letos akci podařilo zorganizovat i přes aktuálně platné uzavírky a že se místní zapojili v takové míře a akci si užili. Jsem také ráda, že se Zažít podařilo spojit s vyvrcholením oslav 100 let skautingu v Blansku a s ním spojenou výstavou. Sobotní skautský večer na zámku a zejména nedělní průvod všech blanenských skautů a slavnostní nástup na náměstí Republiky byly unikátním doplněním sousedské slavnosti,“ zhodnotila Pavlína Komínková.

„Odezva od občanů byla loni velice dobrá, proto jsme i přes aktuální dopravní omezení hledali způsob, jak umožnit pořádání sousedské slavnosti a přitom dopravu omezit co nejméně. Myslím, že se to podařilo, řidiči i pěší návštěvníci byli ohleduplní a vše se obešlo bez zásadních dopravních komplikací. Atmosféra byla opět skvělá a ohlasy velice pozitivní,“ pochválil akci i starosta Blanska Jiří Crha, který byl celý den k dispozici na radnici a se zájemci se setkával v rámci komentovaných prohlídek.

První ročník blanenského Zažítu loni na den kompletně vymístil dopravu z centra města. Letos to kvůli dopravním uzavírkám na průtahu a objízdné trase vedoucí právě přes centrální náměstí možné nebylo a motoristé měli pouze omezené parkování a sníženou rychlost.

„Zatímco loni jsme měli kolem padesáti stanovišť, letos jich bylo přes sedmdesát. Jednotlivci se nám hlásili i těsně před začátkem akce, proto jsme všechny ani nemohli uvést v přehledu zapojených. Více stanovišť pro nás znamenalo produkčně o hodně více starostí než loni, třeba s připojením elektřiny, zajištěním mobiliáře a také pokrytím finančních nákladů, které kulturní středisko hradí. Jsme ale rádi, že lidé snad více vnímají, že se jedná o sousedskou slavnost a ne běžný festival, uvědomují si, že to dělají pro sebe a pro druhé,“ dodal Jan Mach s tím, že úspěch akce pomohl zajistit také rozšířený technický a produkční tým v čele s Evou Vylíčilovou a Andreou Sokolovou nebo brigádníci, kteří připravili zázemí pro všechna stanoviště i vystupující.

„Zažít město jinak organizují i na jiných místech země, Blansko je ale opravdu unikátní. Zatímco na většině míst akci dělají v malém měřítku pro sousedy z jedné ulice nebo třeba v atriu bytového domu, my jsme si udělali dvorek z města pro 20 tisíc obyvatel. Blanenský Zažít letos v průběhu dne hrubým odhadem navštívilo kolem čtyř tisíc lidí,“ popsal Jan Mach, dramaturg Kulturního střediska města Blanska.

„Akcí Zažít Blansko jinak jsme chtěli lidem z Blanska nabídnout akci jiného typu, než na které jsou běžně zvyklí. Sousedská slavnost je založená na malém týmu koordinátorů s kulturním střediskem jako hlavní organizací zastřešující technickou stránku celé věci a produkci, klíčové je ale osobní angažmá všech zapojených. Ohlasy na loňský první ročník byly z drtivé většiny pozitivní, důležité pro nás bylo i to, že akci podpořilo město. Moc se nám líbí, že se lidé můžou aktivně podílet na organizaci kulturní akce ve svém městě, proto jsme iniciovali pokračování i letos,“ vysvětlila jedna z koordinátorů Pavlína Komínková.

Centrum Blanska patřilo v neděli 12. září sousedské slavnosti Zažít Blansko jinak. Druhý ročník akce, do které se zapojily místní organizace, instituce, umělecké školy, spolky i podnikatelé ale také jednotlivci, opět celý den lákal místní všech věkových kategorií. Sousedské setkání na den vymístilo automobily z parkovacích ploch na náměstí Svobody i náměstí Republiky, pódia a stanoviště ale návštěvníci našli také na Wanklově náměstí, na pěší zóně v ulici Rožmitálova nebo v předzámčí. Ulice města zaplnily improvizované stánky, pódia i stoly s posezením a zejména pohodová atmosféra.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.