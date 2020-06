Konkrétní kroky v rozvoji cestovního ruchu na Slovácku podniká destinační management Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu společně s Turistickou asociací Slovácko, z.s. Patří sem nové logo, redesignované v loňském roce, nový web či změna komunikace v on-line prostředí. Plánované rozšíření webu o poptávkový systém napomáhá k podpoře návštěvnosti regionu. Aktuálně si turisté mohou vybrat z osmi pobytů napříč Slováckem, další však budou postupně přibývat.

"Nabídka pobytů na našem webu byla dalším krokem ke zpříjemnění a zjednodušení výběru dovolené na Slovácku. Navazuje plynule na kroky předchozí, které jsme učinili v loňském roce a které měly pozitivní vliv na vnímání regionu. Chceme lidem ukázat, že Slovácko je destinace, kde vstřícnost a pohostinnost jsou na prvním místě a kam se lidé rádi vracejí. Vážíme si tuzemských turistů a chceme jim nabídnout pohodlí a komfort," vysvětluje situaci v sektoru cestovního ruchu na Slovácku Ing. Stanislav Blaha, předseda správní rady Regionu Slovácko.

Web rovněž umožňuje individuální sestavení dovolené pomocí vlastního itineráře. Vše funguje jako pomyslný e-shop, kde ale místo produktů návštěvník webu přidává "do košíku" piktogram srdíčka. Tím si označí místo, restauraci, ubytování nebo akci. Zkrátka vše, co by na Slovácku nechtěl při své návštěvě vynechat. Výsledný itinerář si pak kdokoli může buď přímo vytisknout nebo zaslat na e-mail.

A pak už jen stačí objevovat Slovácko!

Lenka Durďáková