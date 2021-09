Nyní se chystáme na další akci, kterou bude oslava veleúspěšného roku hodonínských veslařů, a to na náměstí 16.10.2021, kde zahrají od 4 hodin kapely NaBeat, Třísestrovský revajvl Banda a revajvl Horkýže Slyže. Tímto všechny hodoňáky i mimo hodonínské zveme na ukončení sezóny.

O dětský a doprovodný program se starali trenéři z projektu NA-STARTU, v rámci kterého dochází k všestranné sportovní přípravě dětí od 8 do 12 let.

Krásný babo-letní den vyustil podvečerní finalovou jízdou, ve které si to rozdali posádky G-monťáci, ReadyHeroes, Plusáci a Dobrý ročník. Tou nejrychlejší byla letos posádka Dobrého ročníku, pro kterou to již byl druhý drak, kterého posádka ukořistila za poslední roky.

Pravidelné účastníky letos doplnil tým Rebelek a Mokrých banditů. Do jedné z posádek také usedli hosté z Maďarského veslařského klubu a radnice z MosonMagyarováru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.