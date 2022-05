Pokud chcete sakuru spatřit na vlastní oči, je nejvyšší čas! Sakuru můžete obdivovat hned na několika místech a nemusíte proto jezdit až do Asie, odkud strom pochází. Tito poslové jara jako by avizovali, že se příroda vyspala do růžova a jsou tak předzvěstí teplých dnů.