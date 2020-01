Počátkem listopadu 2019 se do České republiky přijela podívat naše příbuzná z USA – New Yorku, nejmladší dcera Barbara mé pratety, s manželem, 2 dcerami a jejich partnery.

V rodném domě v Malé Vrbce na Hodonínsku se narodila její maminka Anna Okénková v roce 1920, která jako 17letá odjela do USA vydělat peníze, jak bylo dříve zvykem i nutností v chudém kraji. Stejně tak v minulosti 3x navštívil USA za prací tatínek Anny.

Přišla ale 2. světová válka a návrat domů nebyl možný. Během války se Anna Okénková provdala a v nové zemi zapustila své kořeny. Na svou vlast ale nikdy nezapomněla, pomáhala, jak se dalo, ať to byli nejbližší či vzdálenější příbuzní a známí. Např. sháněla v období po válce léky/penicilin a poslala velkou zásilku do nemocnice v Novém Jičíně, kde pracoval její bratranec. Emigrovanému sousedovi z rodné vsi vypomáhala finančně i materiálně balíky, které posílala do Austrálie apod.

Vždy hodně stála o kontakt s rodinou. Měla pokaždé obrovskou radost, pokud dostala dopisy, fotky od příbuzných a sama také psala často. Zajímalo jí úplně všechno, běžný život, pocity, názory.

Československo navštívila v roce 1967 a 1973, Českou republiku v letech 1992 a 1994.

Českou republiku navštívily všechny 3 děti. Se starší dcerou Betty zde byla Anna v roce 1992, syn Frank jezdí do České republiky pravidelně a mladší dcera Barbara chtěla splnit přání maminky, aby navštívila Malou Vrbku a rodný dům i okolí.

Barbara s rodinou se toužila setkat se všemi svými bratranci v první linii, kterých je pět.

Návštěva to byla vskutku na skok. Američané byli v Evropě 10 dní, viděli Budapešť, Vídeň, Bratislavu a Prahu. Na Moravu přijeli vlakem z Prahy a tady putovali vypůjčeným autem.

Snažili jsme se jim zorganizovat pestrý program. Dlouho jsme na přípravě pracovali, aby vše klaplo na 100%. Navštívili všechny oslovené rodiny v Hodoníně, Malé Vrbce, Kuželově. Viděli rodný dům maminky, školu, kterou maminka navštěvovala, hřbitov – kde odpočívají prarodiče, praprarodiče a další příbuzní. Měli příležitost vidět krásy Horňácka – Vojšice, Větrný mlýn v Kuželově, ukázku výroby tkaných materiálů u Mirka Urbana v Malé Vrbce. Zastavili jsme se ve Velké nad Veličkou a Strážnici.

Všechna 3 děvčata jsme překvapili a oblékli je do horňáckého kroje. To byl pro ně velký zážitek.

Tentýž den byly také ve Vrbce a Kuželově hody, tak viděli postavený máj a vyslechli pár slováckých písniček. Potkali se tam také s dalšími vzdálenějšími rodinnými příslušníky.

Chtěla bych tímto poděkovat všem rodinám, které nám vyšly vstříc. Velmi mile všechny přijaly, pohostily, chvilku popovídaly a nachystaly také spoustu fotek, nad kterými se vzpomínalo s velkým dojetím. Chvílemi nebyl ani překlad do češtiny či angličtiny potřebný, zkrátka rozumět bylo.

Navázali jsme další rodinné kontakty, které budeme pečlivě udržovat.



Autor článku a fotografií: MUDr. Jaroslava Okénková