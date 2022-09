Hýlom hálom, domácí aj přespolní…! Sedm set let obce Skoronice a sedmý sjezd rodáků a přátel obce byl druhou neděli v září slavnostně zakončen Jízdou králů. Maminky, babičky a tetičky oblékly své syny, vnuky do krojů. Děvčata nastrojila koně a třicet jezdců mohlo vyrazit do ulic. Předtím však dostali požehnání od pana biskupa.