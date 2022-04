V pondělí mohou návštěvníci mimo jiné vidět zdobení kraslic drátkem, krepovým papírem, nebo technikou batiky, v úterý bude k vidění technika gravírování a ve středu kromě batikovaných kraslic mohou lidé obdivovat také kraslice zdobené slámou. K nejstarším malérečkám kraslic bude patřit 88letá paní Marie Mikušová,rodačka ze Starého Poddvorova, která bude předvádět techniku gravírování kraslic, neboli vyškrabování vzorů břitvou.

Návštěvníci si mnohé z technik mohou sami vyzkoušet. Podobně jako si vysoustružit vajíčku nebo pod rukama zkušených předvádějících uplést pomlázku. Zakoupit si mohou také velikonoční perníky, včelařské výrobky nebo píšťalky ze dřeva.

Pro dětské návštěvníky, kteří přijdou ve školních skupinách nebo s doprovodem, je připraven doprovodný program s názvem Probouzení jara, ve kterém si budou moci prohlédnout svět pod hladinou vody, zkusit probudit broučky a velké zimní spáče, přivítat stěhovavé ptáčky nebo uplést velkou pomlázku z barevných hadů.

Festival Hobblík a Mumraj strhl lavinu diváckého zájmu o ochotnické divadlo

Akce je přístupná v sále Evropa od pondělí 11. 4. do středy 13. 4. v době od 9. 00 do 12.00 a od 13.00 do 16.30 hod. Přijďte se podívat na výrobky, jejichž tvůrci své řemeslo ovládají tak dokonale, že pod jejich rukama vznikají malá umělecká díla.

Tomáš Gronský

Masarykovo muzeum v Hodoníně