Ve spolupráci se zřizovatelem jsme se zapojili do projektu Výzvy MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – IROP – Vzdělávání. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.