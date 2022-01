S radostí konstatuji, že naše obec mohla opět po dvou letech uspořádat tolik lidmi očekávaný tradiční silvestrovský ohňostroj, který se jako v minulosti konal 31. prosince v 19 hodin. V této době není nikomu dopředu známo, zda za měsíc nebo za týden nebude situace či omezení jiná, proto jsme s přípravami čekali až do poslední chvíle. O to větší byla radost i účast diváků i z okolních obcí na ohňostroji. Jsem za to velmi rád a všem za účast mnohokrát děkuji. Velké poděkování zaslouží všichni, kdo se na přípravách našeho ohňostroje podíleli, především naši dobrovolní hasiči.