Ocelové město. Kovozoo láká na železná i živá zvířata, ale i na veterány

Čtenář reportér Čtenář

Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku je sice už mimo jihomoravský region, ale stojí za to, si do ní udělat výlet i v zimních měsících. Jako to udělal Miloš Rufer jr., kterému děkujeme za fotografie a video. Byl tam v době, kdy tu byl vystavěný dřevěný betlém.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výlet do ocelového města na Uherskohradišťsku. | Foto: Miloš Rufer, jr.