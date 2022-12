Oheň a síra na ostrožském zámku. Krampusáci z Tasova rozpoutali peklo

Nadpozemské návštěvě se letos nevyhnuli ani v Uherském Ostrohu. Do místního zámku zavítal Mikuláš se svoji družinou a jak kdyby to nestačilo, měli sebou i čerty z Tasova. A to už skončila všechna legrace.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mikuláš na ostrožském zámku s čerty z Tasova. | Foto: Se souhlasem Petra Sokola.

Uherský Ostroh navštívil svatý Mikuláš se svojí družinou. Program byl nabitý. Nechybělo ani vysotupení dětí z Dfs.Písečánek a dětského folklorního souboru Vavřínek ze sousední Blatnice pod Svatým Antonínkem. Děti zazpívaly koledy a poté Mikuláš nadělil dárečky. Zdroj: Youtube Celý program zpestřila ohňová show v podání Memento Mori, poté následoval příchod čertů krampusaků. Samotný závěr večera pak patřil krásnému ohňostroji. Zdroj: Youtube Petr Sokol