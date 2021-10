Od 9 hodin během těchto programů běžela na 12ti stanovištích propagace aktivit bez kontroly zraku. Přítomní se mohli zapojit do soutěží, jednou z nich prošlo více jak 600 zájemců, kteří obdrželi drobné dárky, na některých stanovištích pak dostávali balónky, hmatové obrázky. Velký zájem byl o ukázku výcviku vodících pejsků, byli zde dva. Na stanovištích pomáhali studenti druhého ročníku zdravotnické školy, na některých stanovištích byli i členové naší odbočky, všichni organizační pracovníci byli oblečeni ve stejných tričkách s logem naší organizace,kluci, kteří byli na stanovišti DÍLNA přišli oblečeni stylově-v montérkách.

Organizace SONS oslavila 30. let své existence. Oslavy to byly velkolepé. | Foto: Archiv pořadatele.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.