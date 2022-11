Jsou to unikátní vozy, jejichž počet na jednom místě je nejvyšší v celé Evropě, dále skládané opasky z téměř 15 000 drobných bronzových kroužků, zlaté a bronzové náušnice, náramky, nápažníky, nanožníky, sety přenádherných korálů, skvostné zbraně jako dýky, sekery, šípy, bronzové a keramické nádoby, milodary v podobě zvířat i obilných obětin, opodál pak zbytky takzvané kovárny. Započíná tak výzkum, který navždy pozmění vnímání starší doby železné (halštatské) nejen na Moravě. ‒ Střih ‒ Je září roku 2021. Za rok uběhne 150 let od objevení tzv. halštatského pohřbu náčelníka v jeskyni Býčí skála. Takové výročí si zaslouží jedinečnou oslavu. A tak se sešlo několik institucí ‒ hlavní pořadatel Muzeum Blanenska (jmenovitě paní ředitelka Pavlína Komínková a archeolog Marek Novák), Univerzita Palackého v Olomouci (Martin Golec a Zdeněk Čermák) a Univerzita Karlova v Praze (Zuzana Golec Mírová). V tu dobu již probíhala výroba repliky jedinečného, kompletně železem okovaného vozu z Býčí skály právě pod taktovkou Z. Čermáka, M. Golce a Z. Golec Mírové.

Abyste mi rozuměli, nejde o obyčejný vůz. V celé halštatské Evropě se kovem oplátovaných vozů (bronzem či železem) nacházelo všehovšudy 13, z toho 6 a pozůstatky po výrobě 6 nebo 7, v Býčí skále. Pouze dva jsou však okovány železem ‒ jeden z nich leží vzdušnou čarou 800 kilometrů daleko v západoněmeckém Hochdorfu, nejbohatším mužském hrobě halštatské Evropy. A ten druhý? Hádáte správně, jeho dvojče nalezneme v Býčí skále. A právě v příštím roce, 2022, má být vůz dokončen. Proč tedy nespojit příjemné s užitečným a repliku jedinečného vozu řádným způsobem nepokřtít? Nastal rok příprav.

‒ Střih ‒

Nastal den D dne 17. září 2022. Největší oslava starší doby železné přinejmenším v Moravském krasu. Inu, od konce starší doby železné. Z moravských, českých i zahraničních luhů a hájů se sjíždějí nejen návštěvníci, ale zejména kostýmovaný lid doby halštatské pod vedením Petra Ondrouška (sdružení La Tène Art). Společně pak tvoří pravěkou vesničku v Křtinském údolí, kde ukazují jednotlivá řemesla, výrobky i odívání dané epochy a přibližují nám tak život v době halštatské. Sluší se říci, že jde vůbec o první počin tohoto typu na našem území.

Opodál již habrůvečtí hasiči chystají pohoštění pro hladové a žíznivé návštěvníky. O další dobroty se stará voňavá Perníčková kavárnička. Veškeré zázemí účinkujícím trpělivě připravují jeskyňáři z ZO ČSS 6-01 Býčí skála, kteří sehrají klíčovou roli během dne ještě mnohokrát. V 8:00 se uzavírá silnice vedoucí ze Křtin do Josefova. Díky týmu pod taktovkou P. Vrtala a L. Čermáka doprava celý den bez větších komplikací šlape, jak má. U Dvořákových na hájence v Josefově (a tímto jim patří nejsrdečnější poděkování), kde budou mít účinkující zázemí, se již sjíždí ústřední postavy ‒ dva vyhřebelcovaní hnědáci a okatý býček Miloš z Ranče Divoké růže. V dopoledních hodinách ladí nástroje česká kapela Altsteinzeitliche Knochenklangbilder milující pravěké rytmy. Bohyně a její družina se oblékají do slavnostních krojů s pomocí zkušené Kristýny Urbanové. Mezitím Lukáš Kučera z Univerzity Palackého chystá k ochutnání nejstarší pravěké pivo na území České republiky. Kováři a kovářky, kteří se podíleli na výrobě vozu, jej chystají na první jízdu a dolaďují poslední detaily. Vůz nabyl největšího lesku. Zejména výrobce Zdeněk Čermák a majitel kovárny Evžen Kašpar se starají o to, aby vůz fungoval, jak má. Přípravy vrcholí. I počasí se nad celým údolím ustrnulo a neprší. Koně jsou zapřaženi, bohyně usedá na vůz, pomalovaní bojovníci ze skupiny Kolínská společnost Poprávu se řadí v průvodu. Kapela začíná hrát. Táhlým údolím se nenese tklivá pohřební píseň, ale píseň radosti a oslava života a úrody.

Hřmící bubny, troubení rohů, chřestění a zpěv. Průvod, za nadšeného přihlížení diváků, dorazí na louku k Býčí skále. Tam již vyčkává šarmantní moderátor Tomáš Matonoha, který bohyni pomáhá na pódium. Odehraje se několik soubojů bojovníků o srdce bohyně, ale zvítězí pouze ten nejlepší. Na pódium vstupují velmožové dnešních dnů ‒ starostové Habrůvky, Blanska a elita nejvyšší, hejtman Jihomoravského kraje, aby společnými silami a pravěkým pivem pokřtili býčiskalský vůz. To se nakonec podaří a program je zakončen ve velkém stylu módní přehlídkou halštatského odívání. Vůz je pak rozložen a přenesen do Předsíně Býčí skály, kde si za libých zvuků kapely užívá svoji hodinku slávy a kde jej mohou z blízka obdivovat návštěvníci. Ovšem bez klíčových partnerů jako Agentura ochrany přírody České republiky, Školní lesní podnik Křtiny, obce Habrůvka a města Blansko, domovských institucí všech přítomných a bez finanční podpory z Ministerstva Kultury, Jihomoravského kraje a všech četných sponzorů by oslava 150 let objevů býčí skály neproběhla v takovém rozsahu. Odhaduje se asi 1500 přítomných.

Tím to ale rozhodně neskončilo. Muzeum Blanenska v Blansku si pro nadšence připravilo cyklus přednášek, kde se mohli dozvědět o Býčí skále, výrobě onoho vozu, koních v pravěku nebo třeba odívání v době halštatské. Chystá se také kniha Moravské Švýcarsko Jindřicha Wankla, která představuje nevydaný Wankelův rukopis o Býčí skále skrývající mnohá tajemství a reedici Wanklových Bilder… A onen vůz? Jeho uvedení do muzejní expozice v proběhne začátkem roku 2023 a bude ještě velkou slávou…