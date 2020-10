Veslařská sezóna v České republice vyvrcholila posledním zářijovým a prvním říjnovým víkendem. Hodonínští veslaři se senzačně představili na obou mistrovstvích České republiky. Na konci září bojovali o cenné kovy žáci 11-14 let. Tento víkend završili sezónu dorost a juniorské kategorie (15-18 let). Již předchozí závody – přebory Moravy, Vltavy a Labe (kterých se hodonínští zúčastnili poprvé v historii) – ukázaly skvělou připravenost napříč kategoriemi. Posledním přípravným závodem byl závod v rakouském Villachu, odkud si žáci Ondřej Vlachinský, Lukáš Kolinek, Jan Kobzinek a Adam Kouřil odvezli první místo a dorostenecká čtyřka skončila třetí (Antonín Baldrián, Martin Slavík, Šimon Hýbner a Adam Krůza), těsně za českým a německým reprezentačním výběrem. Dorostenci si ještě odskočili na slavné Primátorky, kde vybojovali krásné druhé místo na osmě. V Rakousku se také na skifu juniorek představila Lea Hýbnerová, která skončila stejně jako dorostenci na třetím místě.

Na Mistrovství ČR hodonínské výpravy vyjížděly s ambicemi uspět a probojovat se mezi 6 nejlepších posádek ve finále A. Na žákovské republice se to podařilo 9 z 15 posádek. Další tři z nich skončily těsně za branou finále a zvítězily v malém finále na celkovém 7. místě. Hodonín se stal králem velkých disciplín, když zvítězil na párové čtyřce ve starším žactvu (O. Vlachinský, L. Kolinek, J. Kobzinek, A. Kouřil a kormidelník J. Mančíková). Jejich mladší kolegové vybojovali stříbrné medaile ve složení Š. Chytil, M. Kobzinek, F. Kovač, M. Humpolík a kormidelník J. Budiš. Ani starší děvčata se neztratila, když přilétla do cíle na nepopulárním 4. místě. Jejich mladší kolegyňky se po chybě propadly z prvního místa na 7. příčku. Proto si to část z nich napravila v nové disciplíně párových osem ve společnosti s chlapci (mix 4+4) a vybojovali společně krásné druhé místo (složení osmy Š. Chytil, F. Kovač, M. Humpolík, M. Kolinek, S. Flášarová, D. Večeřová, K. Čechová, K. Hýblová a kormidelník T. Duroňová). Jejich starší kolegové ve stejné disciplíně v těžkém boji skončili těsně pátí.

Nejen velkým disciplínám se dařilo. Letos neporaženým se stal dvojskif starších žáků Lukáš Kolinek a Jan Kobzinek, kteří si jeli sólo jízdu ve stylu start-cíl. K nim se také přidal mladší žák na skifu Marek Kolinek, který napodobil svého staršího bratra a stal se mistrem České republiky v disciplíně skif mladších jedenáctiletých žáků. Poslední medailistkou byla také na skifu Ingrid Bauer, mladší jedenáctiletá žačka, která vybojovala titul vícemistra České republiky.

Tento víkend přišli na řadu starší kolegové, kteří navázali na úspěchy z předchozího týdne. Začátek finálových jízd byl obhajobou letošních druhých míst za posádkou reprezentačního výběru párové čtyřky. Posádka ve složení A. Baldrián, M. Slavík, Š. Hýbner a A. Krůza svou finálovou jízdu rozjela fantasticky a téměř po celou dobu závodu držela krok s reprezentační posádkou. Ta však v konci ukázala více sil a zvítězila. Hodonínští se ve velké konkurenci cca 24 posádek z ČR stali vícemistry České republiky. A protože touha po vítězství v letošním roce byla silná a ani závod v nohách nevadil, všichni společně s kolegy usedli do osmiveslice, jenž se považuje za královskou

disciplínu. Nádherný závod 6 posádek vyvrcholil až v samotném konci, kde tou nejšťastnější byla právě posádka z Hodonína ve složení A. Baldrián, M. Slavík, Š. Hýbner, L. Kolinek, J. Kobzinek, D. Kouřil, A. Krůza, D. Bukovský a kormidelník J. Kopečný. Obrovský úspěch dorostenců završila Lea Hýbnerová, která usedla do nepárové čtyřky a vydřela pro sebe i klub cennou krásnou zlatou medaili a titul mistra ČR a dále bronzovou medaili ve skifu juniorek. O poslední, a to bronzové medaile, se v letošní sezóně postarali Juraj Kříž a Patrik Madaras ve společenství s dalšími kluby na osmě juniorů. Za zmínku také stojí skvělá účast dorostenek ve finále, kde Adéla Mráková dojela na 5. místě a týmová kolegyňka Bára Mlýnková o fous za ní na 6. místě. Zbylé posádky rozhodně neudělaly ostudu, naopak pomohly klubu vyjet důležité body do Českého poháru ve veslování, kterých ve finále bylo dost k tomu, aby Hodonín získal neuvěřitelné a historicky pro klub nejcennější umístění.

Celkově 4. místo v kategoriích od žactva po dospělé, v konkurenci 40 klubů, které Český veslařský svaz sdružuje. Vzhledem k tomu, že se letos Hodonín musel obejít bez Václava Baldriána, čerstvého mistra Evropy (studijní povinnosti v zámoří), a tudíž bez bodu v dospělých kategoriích, lze se porovnat pouze v kategorii 11-18 let, kde Hodonín skončil na senzačním 2. místě, o pouhých 2,5 bodu za prvním Vajgarem Jindřichův Hradec. Nejen skvělé výsledky nyní zdobí Veslařský klub Hodonín. Ale i fantastická parta dětí a mládežníků ve věku od 11 let. Již dnes máme připravená želízka do příští sezóny. Přesto budeme rádi, když v dnešní uzavřené době přijdou rodiče s novými dětmi k nám, nadýchat se čerstvého vzduchu a užít si Pohyb u vody.

FILIP ŠVRČEK

předseda klubu