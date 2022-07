Okresní přebor v brokové střelbě dětí odhalil přeborníka s nejlepší muškou

Čtenář reportér Čtenář

Okresní myslivecký spolek Hodonín uspořádal Okresní přebor ve střelbě z brokovnice dětí do 15ti let. Děti ve věku 4 až 15 let s doprovodem zamířili 25.6. na brokovou střelnici OMSu Hodonín na Pánově v sobotu v děvět hodin, kdy odstartovala soutěž o Okresního přeborníka ve střelbě z brokovnice na holuby. Dětem se věnovali kvalifikovaní střelci a ty si to náramně užívaly. Děkujeme panu Fratnišku Vadurovi za dnešní příspěvek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Děti soutěžily o titul okresního přeborníka ve střelbě z brokovnice na holuby. | Foto: Se souhlasem Františka Vadury.