Letos jsme s žáky začali chystat výrobky na Adventní kavárnu. Bohužel nám to překazila covidová opatření. A protože nám bylo líto odcházet od započaté práce, rozhodli jsme se, že uskutečníme alespoň prodej adventních a vánočních dekorací formou facebookové dražby. Žáci a učitelé Základní školy Ježov s rodiči odhlasovali v online anketě, že peníze z dražby věnujeme na grafický tablet a adopci zvířátka v ZOO Hodonín. Mateřská škola za utržené peníze nakoupí dětem maňásky a kostýmy.



Do vyrábění se zapojili rodiče s dětmi z nižších ročníků, děvčata ze šestého ročníku i paní učitelky. V jedné z rodin spolupracovaly dokonce tři generace žen. Rodičům i dětem tímto patří velké díky, protože bez nich by se tato akce nemohla uskutečnit. Samotná dražba se konala na školních facebookových stránkách od pátku 20. listopadu do neděle 22. listopadu 2020. Už od samého začátku se strhl boj v přihazování, který vyvrcholil v neděli těsně před osmou hodinou večerní, kdy měla být dražba ukončena. O nádherné výrobky licitovali rodiče, učitelé i veřejnost.



Naše První adventní internetová dražba nám vynesla něco kolem 10 000 korun. Největší úspěch však spatřujeme v tom, že se nám podařilo podpořit naši školní komunitu aktivní účastí na školní akci. V době omezené komunikace a odříznutí od sociálních kontaktů mezi dětmi i rodinami se spojit alespoň na dálku a podpořit dobrou věc.

Růžena Vnučková