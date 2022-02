Nedávno uplynulo třicet let ode dne, kdy se odehrála první ze série pěti vražd, které měli na svědomí orličtí vrazi. V jejich čele stál až do závažné dopravní nehody bývalý policista Útvaru rychlého nasazení (URNA) Karel Kopáč přezdívaný Karlos. Bývalý vyhazovač z nočního baru, který ovládal bojová umění, si v pražském podsvětí uměl sjednat respekt.

První vražda se stala v dubnu roku 1991. Karel Kopáč společně s Ludvíkem Černým tehdy vylákali do Rudné u Prahy podnikatele Aleše Katovského. Záminkou byla směna valut, která se neuskutečnila. Následovaly další popravy. Brutálním způsobem gang zabil pět lidí. Někdejší kriminalista Josef Doucha je přesvědčený, že Kopáč akce až do své nehody plánoval a lákal oběti na konkrétní místo.

Dne 7. ledna 1994 jeli Kopáč se svým kamarádem a komplicem Vladimírem Kunou v autě. Kopáč ztratil kontrolu nad řízením a naboural. Oba muži byli převezeni do nemocnice. Zatímco Kuna vyvázl bez větších potíží, Kopáč utrpěl zranění páteře, po kterém zůstal upoutaný na invalidní vozík. Od té doby se na žádných akcích gangu nepodílel a podle svých slov se sám bál, že ho zabijí. Své zranění vnímal jako trest za skutky, které spáchal.

Devadesátky: Našel jsem mrtvoly v Orlíku, vzpomíná muž na děsivý zločin

Prozkoumávání dna Orlické přehrady bylo zahájeno 10. července 1995 v oblasti pod téměř padesátimetrovým Žďákovským mostem. S pátráním v hloubce 40 metrů policistům pomohli potapěči z ostravské Hlavní báňské záchranné stanice. Po několika dnech byly nalezeny dva sudy s lidskými ostatky a tělo zabalené v pletivu.

Když se o odhalení těl v přehradě dozvěděl z televize Kopáč, rozhodl se, že spáchá sebevraždu. Přivolal policii a následovalo tříhodinové vyjednávání, které skončilo tím, že se Kopáč střelil do rozkroku. Pro policii byl právě Kopáč klíčovou osobou a jeho svědectví mělo být zásadní. Kopáč nejdříve odmítal spolupracovat. Až poté,co se od vyšetřovatelů dozvěděl, že Černý zapírá a ostatní členové gangu se snaží všechnu vinu svalit na něj, se Kopáč písemně doznal a toto přiznání se stalo hlavním důkazem případu.

Co mají společné Kajínek, Černý a Chodounský? Devadesátky oživily spojení

Jak již dříve uvedl Deník Karel Kopáč byl pro tvůrce filmových scénářů předobrazem i pro hlavní postavu Sametových vrahů, kde ho tvůrci vykreslili jako téměř sympatického chlapíka. Před autonehodou navštěvoval posilovnu, solárium a u policie skutečně patřil mezi nejlepší. Dlouho se v ní ale nezdržel. Po třech měsících odešel a jako důvod odchodu uvedl malý plat a nízkou úroveň výcviku.

Orličtí vrazi je označení pro pět českých sériových vrahů, kteří v letech 1991–1993 zavraždili pět lidí, vesměs podnikatelů, za účelem obohacení. Vrazi své oběti ve dvou případech ukryli do sudů, do nichž nalili louh, a shodili je do Orlické přehrady. Jedno tělo nalezli kriminalisté na dně Orlické přehrady zamotané v pletivu, další z obětí zemřela v nemocnici a další obět byla nalezena zastřelena ve svém domě.

RENATA SPOTZOVÁ