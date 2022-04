Za nejstarší známé předky Jana Amose Komenského se považuje rod Segešů, kteří se v Uherském Brodě vzpomínají již v roce 1492. Rod Segešů nabyl velkého majetku, dědeček vlastnil také mlýn v Hradčovicích a tak se jeden z členů rodiny Jana Amose Komenského János Segeš přestěhoval a usadil v obci Komňa, kde byl pravděpodobně mlynářem. Bylo to kolem roku 1530. Tam se také stal fojtem (dnešní funkce starosty). Jeho nejstarší syn po něm v obci Komňa převzal úřad. Nejmladší syn Jánose Segeše, Martin, otec Jana Amose Komenského, se po čase vrátil do Uherského Brodu, kde v centru města stál dům jeho rodiny. Protože přišel z Komně, dostal přezdívku Komenský, a toto příjmení následně přešlo i na jeho čtyři dcery a syna Jana. Matka Jana Komenského se jmenovala za svobodna Anna Chmelová. Z dobových záznamů vyplývá, že Komenského otec Martin měl v Uherském Brodě i jinde značný majetek. Vlastnil kromě jiného mlýn před branami města a právo vařit pivo.

Jan se narodil jako páté dítě a měl čtyři starší sestry. Ve 12 letech (v r. 1604) mu zemřeli oba rodiče a zakrátko umírají i dvě jeho sestry. Malého Jana se ujímá jeho teta Zuzana Nohálová, ke které odchází do Strážnice. Ve Strážnici u své tety žil a chodil do školy do roku 1605, kdy po vypálení Strážnice Bočkajovci odchází k jednou ze dvou poručníků, který byl správcem sirotčího jmění malého Jana do mlýna v Nivnici. Mlýn stál u řeky Nivničky a byl ušetřen od nájezdníků z Uher. Majitelé mlýna se v čase měnili, v počátku 20. století byl držitelem mlýna již 100 let rod Vařechů. V roce 1914 byl mlýn prodán Karlu Bartkovi z Nivnice. Při poslední přestavbě mlýna bylo zjištěno, že stěny mlýna jsou z tvrdého materiálu, který se spojoval nehašeným vápnem. Nehašené vápno bylo uvnitř kamenů zaléváno vodou, vše se pak slilo ve tvrdou a pevnou zeď. Zeď má na úrovni terénu tloušťku až 1,1 m, která se pozvolna zužuje do úrovně střechy na tloušťku 90 cm. Obdobně bývaly stavěny též zdi dávných tvrzí a hradů, proto tyto stavby přečkaly dlouhá staletí.

Ve mlýně žil malý Jan do roku 1608, pomáhal v hospodářství, které bylo u každého mlýna, pomáhal také ve mlýně, při tom se setkal s mlynářským řemeslem a mnohému se určitě z mlynářského řemesla naučil. Mlýny a mlynáři od nepaměti měli nezastupitelné místo v dějinách lidstva již od prvotního ručního drcení planých obilovin až po dnešní dobu automatických mlýnů se složitou technologii mletí a bezobslužným provozem, řízeným na dálku přes průmyslové počítače.

V roce 1608 začal šestnáctiletý Jan studovat na latinské bratrské škole v Přerově a po tříletém studiu byl vyslán na studia na univerzitu v Herbornu a Heidelbergu v Německu. Před odchodem na tato studia mu přidal biskup Lánecký za velkou píli a um ve škole ke jménu Jan, jméno Amos podle biblického proroka, jak tomu bylo v tehdejší době v Jednotě bratrské zvykem.

V roce 1614 se vrátil na Moravu a začíná učit na latinské bratrské škole v Přerově, je mu 22 let a je nejmladším učitelem na škole. 26. dubna 1616 je vysvěcen za kněze Jednoty bratrské v Žeravicích a v roce 1618 byl vyslán jako kazatel a učitel do Fulneku.

Po bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620 musel opustit Fulnek (r.1622), skrýval se u svých přátel ve východních Čechách a v roce 1628 odešel do polského střediska Jednoty bratrské v Lešně.

V letech 1641 – 1642 působil v Anglii, v letech 1642 – 1648 ve Švédsku, pak byl pozván do Uher, aby zde vytvořil nové učebnice a reformoval školství. Švédský kancléř Axel Oxenstierna v roce 1642 vyslal Jana Amose Komenského do města Elbingu, kde byl jmenován profesorem na tamějším gymnáziu. V protokolech městské rady v Elbingu je zápis 22. října 1642, že Amos Comenius Hunno – Brodensis Moravia byl jmenován občanem města Elbingu. V té době bylo zvykem uvádět ke jménu cizince místo narození. Po opětovném návratu do Lešna při požáru za švédsko-polské války ztratil velkou část svého majetku a svých spisů. Polsko se stalo plně katolickou zemí, kde Komenský jako evangelík nebyl v bezpečí, proto využil pozvání bohatého holandského kupce a v roce 1656 odjel do Amsterodamu, kde byl přijat s velkou pohostinností. Městská rada mu nabídla klíče od městské knihovny, aby v ní mohl studovat a vyzvala jej, aby vydal tiskem všechny své díla. Tím vzniklo r. 1657 slavné souborné dílo Opera didactica omnia. V Holandsku bylo završeno Komenského dílo, zde také zemřel a je pochován v holandském Naardenu.



Jaroslav Menšík

