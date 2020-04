Ve čtvrtek 9. dubna při příležitosti výročí založení Regionu Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, jsme se rozhodli, že chceme dát všem vědět, že náš cestovní ruch nedáme a budeme za něj bojovat! Ukažme místním podnikatelům, že při nich stojíme, vážíme si jejich práce, chceme je podpořit.

Kdybychom byli například v Americe, Region Slovácko by ve čtvrtek 9. dubna 2020 oslavil svou plnoletost. Bude to totiž přesně 21 let od jeho založení. Za ty roky se všichni pracovníci, kteří se zde vystřídali, usilovně snažili napomáhat k tomu, aby kouzlo našeho regionu dýchlo na co nejširší okruh tuzemských i zahraničních turistů. Teď region potřebuje pomocnou ruku.

Připravili jsme si tedy pro tento den výzvu:

Ve čtvrtek 9. dubna se budu snažit co nejvíce využít vše, co lze k mým běžným denním činnostem pořídit od místních výrobců.

Například:

Ráno si koupím chleba od místní pekárny, na svačinu si dám jogurt od toho skvělého farmáře z vedlejší obce. Na oběd uvařím recept podle babiččina skvělého slováckého receptu. Nevadí, že jsme v karanténě, dnes si obleču ty krásné modrotiskové šaty, vždyť můžu být krásná i doma! Blíží se Velikonoce, vyzdobím si to doma těmi krásnými, tradičními kraslicemi a položím je na ošatku od místního výrobce. Večer bych si ráda připil/a tím skvělým vínem od našeho oblíbeného vinaře. Nebo raději pivo z místního pivovaru?

Napadají Vás další způsoby, jak podpořit místní výrobce? Jdete do toho s námi? Hecněte se a vyfoťte snídani, kterou si připravíte nebo se vyfoťte v těch krásných šatech, při přípitku… A podělte se s námi.

Pojďme se navzájem podpořit a ukažme si, že Slovácko je naše srdcovka.

Odkaz na FB událost je zde: bit.ly/Den_Slovacka

Zdeněk Šmýd