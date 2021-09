Je skutečností, že ti, kteří mohou zrak běžně používat, netuší nic o limitech, potížích a reálných možnostech těch, kteří mají různé zrakové odchylky nebo dokonce nevidí vůbec. Tyto lidi potkáváte s bílou holí, s průvodcem nebo se psem. O problémech jejich života bez zraku se můžete jen domýšlet. A my vám nyní dáme možnost si mnohé vyzkoušet.

Na akci si budou moci návštěvníci zkusit, jaké to je chodit s bílou holí, jak se podepsat, spočítat si peníze, zatlouct hřebík, zapnout spotřebič do zásuvky, roztřídit si ponožky podle barvy a mnoho dalších, zcela běžných denních úkonů v naprosté tmě. Dále je čeká čtení a psaní slepeckého písma, které bylo původně určeno jako tajný dorozumívací prostředek pro vojáky či hraní deskových her, jako šachy a Člověče nezlob se jen za pomocí hmatu, dále hraní stolních her poslepu a ukážeme i pomůcky k odborání zrakového handicapu.. Nebude chybět ani ukázka výcviku vodiích psů. Pro soutěživce máme přichystanou soutěží ve čtení Braillova písma, zvukové střelbě, aplikovaném stolním tenisu, či v běžných, každodenních úkonech.

Dopoledne odehraje dvě představení Dětské kočovné divadýlko a vystoupí děti mateřských a základních škol. V odpoledním programu vystoupí místní tanečníci a zrakově postižení zpěváci, hosté z Brna, Prahy a Olomouce.

Pořadem bude provázet Tibor Skalka. Součástí programu bude také poděkování naším sportovcům.

V závěru dne se uskuteční koncert, na podporu zrakově postižených v Kyjově, za účasti známých osobností kyjovska. Zrakově postižené podpoří kapely Návrat, Cimbálová muzika Vojara, Šroti a na závěr dne Začalovec.

Večerem bude provázet Pavel Růžička.

Během odpoledního a večeního programu bude k dispozici stánek s občersvením.

Kdy?

v pátek 24. září 2021

Kde?

v Kyjově před radnicí a kulturním domem

Hana Vrtková