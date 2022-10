Lužice, název obce, který před více než rokem rezonoval ve všech televizních a rozhlasových zprávách. Staly se tehdy jedním z míst, kudy se prohnalo u nás málo vídané tornádo. Za malý zázrak lze považovat to, že se pustošivý živel vyhnul místní sokolovně, která byla připravená na velkou slávu. Za 3 dny se měla slavnostně otevřít. Mohla tak hned od začátku sloužit jako středobod obce, kde se shromažďovala pomoc pro místní obyvatele, dobrovolníci vařili jídlo pro ty, kteří přijeli pomáhat. Sokolovna tak naplnila to, co se od všech sokoloven očekává – stala se středem dění v obci.

V pátek 28. října se můžete na své oči a nohy přesvědčit, jak se obnova života v obci daří. Stačí se do pondělní půlnoci 24. října registrovat k běhu v Lužicích, a to zde. Pro ty, kdo by se rozmysleli na poslední chvíli, je také možnost se zapojit. Podle organizátorky běhu Blanky Lukovské budou k dispozici i startovní čísla na místě. „Celkem máme k dispozici 100 registrací pro dospělé a 100 registrací pro děti. Délka trasy pro dospělé je 10km a děti mají dle věku připravené tratě na 500m a 1km. V den závodu se bude možné registrovat od 10.30h,“ říká Lukovská s tím, že děti startují od 12h, hlavní závod dospělých je ve 14h, jako všude v republice, kde se Sokolský běh republiky uskuteční. Každý účastník obdrží startovní balíček a v cíli medaili, která posléze poslouží také jako slušivý šperk.

Na obnovu obce – respektive pomoc svým sestrám a bratřím, členům České obce sokolské a jejich rodinám – přispěli také členové Sokola. Na kontě T. J. Sokol Lužice se sešlo 944 tisíc korun, které poslali sokolové z celé republiky. Tím naplnili heslo letošního ročníku Sokolského běhu republiky “Jedinec nic, celek vše”. Přečtěte si, co k této pomoci řekl starosta T. J. Sokol Lužice Miloš Kadala.

Najděte si běh, který máte nejblíže a přidejte se k oslavě republiky

Heslem “Jedinec nic, celek vše” se budou řídit všichni organizátoři Sokolského běhu republiky, který v celé republice odstartuje ve 14h. Najděte si na mapě své místo, připravte tenisky a registrujte se do pondělí 24. října na behrepubliky.cz. Registrace na místě budou možné dle dostupných kapacit, aktuální informace najdete vždy na webu behrepubliky.cz nebo na sociálních sítích závodu.

Cílem společné oslavy republiky je zapojit co nejvíce měst, sokoloven, spolků, ale hlavně běžců, kteří si kromě výročí republiky připomenou také letošní oslavy 160 let od založení Sokola. Tradice tzv. Rozestavného běhu pořádaného 28. října 1919 tak pokračuje až do dnešních dní a přípravy provází spolupráce organizátorů ze všech koutů naší země.

Počet zapojených míst každý rok stoupá, letos si závodníci mohou vybrat z více než 60 míst po celém Česku a tradice se drží i v zahraničí. „Běhů je celá řada, ale dovolím si tvrdit, že u žádného jiného není tak těsné sepjetí s historií republiky, ta atmosféra je neopakovatelná i tím, že všude jsou sokolské symboly, které mají bohatou historii a běžet pod nimi je opravdový zážitek,” dodává starostka České obce sokolské Hana Moučková. Na 28. října samozřejmě nesmí chybět národní barvy, což se odráží i v designu letošní medaile. Na dřevěné medaili se totiž skví skleněný náramek v trikoloře z dílny předního světového výrobce skla, Preciosy.

Podívejte se na to, jak medaile vznikala

Kde všude se běží

A kde že se letos běží? Na mapě závodů nechybí Praha, Brno, České Budějovice, Ústí nad Labem, Plzeň nebo Jablonec nad Nisou. Naši krajané držící sokolskou tradici a rozvíjející její myšlenky v zahraničí se zapojí již tradičně ve Washingtonu D.C., v San Franciscu nebo ve španělském Cabo Roig. Nově také vyběhnou v Dallasu, Curychu a Lisabonu na břehu Atlantského oceánu. Každé z míst je jiné, i v tom je Sokolský běh republiky unikátní. „Líbí se mi, že je to akce o zdravém životním stylu a sportu. Je čas vyběhnout, a když si tím připomeneme i bohatou historii naší země, je to jedině dobře,“ zmiňuje olympijský medailista a ambasador Sokola Alexander Choupenitch. Na bězích v Praze, Brně, Sokolově a dalších místech atmosféru zpestří účast sportovních osobností, dorazí například bratři David a Tomáš Svobodovi, Jiří Ježek, Miloš Škorpil nebo Ivana Večeřová. Pojďte si s nimi plácnout na startu a potkat se v zázemí! Seznam běhů, ze kterých můžete vybírat, najdete v mapě nebo na webu www.behrepubliky.cz. Tak nazdar na startu, sokoLOVE!

