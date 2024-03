Jedním z nejaktivnějších spolků ve Svatobořicích-Mistříně na Kyjovsku je Mankyz z.s. Spolek byl založen v roce 2014 a vedle organizačně několika společensko-kulturní akcí v obci se výrazně zapojuje do pořádání festivalu ovocných pálenek, likérů a domácích pomazánek. Věhlasnost tohoto největšího koštu v republice ho dostala na mezinárodní úroveň. Ve světovém poměřování v počtu vzorků pálenek dokonce předčí i podobný košt v Americe. Od roku 2019 je zapsán v České knize rekordů, kdy se podařilo nasbírat 2714 lahví o obsahu 0,35 litrů výhradně přírodních ovocných destilátů, likérů a macerátů pocházejících z 13 zemí světa.

Pálenkový košt na Kyjovsku. Ten nenajdete co do počtu vzorků nikde na světě | Foto: Antonín Vrba

Letošní, v pořadí 11. ročník festivalu (v dosavadní historii měl akorát vyžádanou dvouroční kovidovou pauzu), se uskutečnil druhou březnovou sobotu v prostorech kulturního domu. Již půl hodiny před zahájením se vytvořila před vchodem několik metrů dlouhá fronta těšících se návštěvníků, kteří mohli až do večerních hodin ochutnat 1764 vzorků.

Ke koštování, které předtím ohodnotila početná skupina odborníků (151) pod vedením Josefa Dvořáčka z Mikulčic a místního Zdeňka Ilčíka při dvoudenní degustaci koncem února, byly vedle vzorků z Moravy, Čech a Slovenska také Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Polska, Bosny a Hercegoviny, Španělska a Austrálie. Ve speciálně vyvinutých vlastních stojanech se nabízely rozličné tekuté speciality, které nebyly běžně k ochutnání - jako například z Hlošiny úzkolisté, Kdoulovce japonského, Zimolezu kamčatského nebo netradiční pálenky z ananasů, anýzu, borůvek, limetek, datlí, kdoulí, jahod, malin, mandlí, mišpulí, mrkve, oskeruší, rybízu, řepy, šípků a jiných.

„I přes bídnou úrodu ovoce se letošní košt od loňského co do počtu vzorků vyrovnal. Kvalitou vzorků jej však určitě předčil. Nejčetnější kategorií byly tradičně pálenky z modrého ovoce s 393 vzorky," prohlásil spokojeně jeden z "viditelných" organizátorů, Zdeněk Ilčík. Šampionem koštu se tentokrát stal Jiří Bartoš z vesničky Lubná z Pardubického kraje. Přijel osobně s celou delegací včetně tamního starosty obce.

„Akce nemá chybu, líbí se mi ty dřevěné stojany se všemi destiláty. Zamlouvá se mi i kombinace pálenek s pomazánkami," pochvaloval prostředí Zdenek Jelínek z Lubné, majitel pálenice. Ze tří dodaných vzorků obdržel nejvyšší bodové ohodnoceni v kategorii jablek.

„Ve větší míře se nám do soutěže tentokrát zapojili kolegové z Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Chorvatska. Chorvatskému vystavovateli také patří první cena v kategorii Netradiční, ve které spolu zápolilo 131 různých vzorků. Cenu si pan Mihael Kolar přijel vyzvednout osobně s celou rodinou, což nás mile potěšilo," dodal Ilčík.

K náročné degustaci tekutého přišla vhod k chuti i přehlídka pomazánek od šikovných místních hospodyněk. Jejich snahu ohodnotili v soutěži přímo na místě samotní návštěvníci. Ze třiceti dodaných vzorků svoje druhé vítězství v řadě si odnesla Veronika Havelková s pomazánkou Herkulesova síla.

„Letošní košt pomazánek byl asi nejhorší co se počtu vzorků týká, ale chuťově to bylo hodně zajímavé a originální. Mě osobně nejvíc oslovila Extra česneková s habanero+rozmarýn+husí sádlo, která získala 3. místo. I když nejsem zastáncem ostré chuti, tak tento vzorek mě hodně překvapil svojí harmonickou chutí. Před hodnocením jsem všechny vzorky rozdělila do 5 kategorií a každá měla své, jak v chuti tak i vzhledu. Byla tam například dýňová, škvarkové, sýrové, ale taky drůbeží paštika z Polska. Doufám, že všem chutnalo a příští rok to bude lepší v počtu vzorků a zajímavých chutí," sdělila mírně zklamaná pořadatelka tohoto doplňkového "šmaku", Dáša Kochová.

Při vyhlašování vítězů pomáhali organizátorům pravidelní VIP návštěvníci festivalu, vinař a filmový producent Tomáš Vican a herec Městského divadla Brno Jakub Uličník. K dobré náladě přispěla také cimbálová muzika Kapric, která zahrála oblíbené lidové písně nejen z regionu.

„Děkujeme všem dárcům za vzorky a rovněž děkujeme za účast lidí. Z naší strany stoprocentní spokojenost a věřím, že tomu tak bylo i ze strany návštěvníků," prohlásil "duchovní otec" a jeden z hlavních zakladatelů festivalu Petr Neduchal, který předal štafetu ve vedení mladším kolegům z Mankyzu.

Podruhé měl možnost zúčastnit se tradičního koštu na Slovácku Honza Koráb, známý a uznávaný fotografický dokumentarista z Olomouce. „Musím přiznat, že ač jsem velkým příznivcem ovocných pálenek, napoprvé jsem měl trošku strach. Zbytečně. Oba ročníky, které jsem navštívil, 2020 a 2024, byly perfektně zorganizované, atmosféra byla přátelská a pálenky i doplňkové pomazánky lahodné.

„Rozešli jsme se po půlnoci, takže za volant jsem si troufl až v neděli později odpoledne a čekání na bezpečný odjezd mi pak dalo možnost s nově nabytými přáteli z řad organizátorů ještě pár hodin pobýt a trošku jim pomoct s úklidem sálu v kulturním domě. I když jsem letos neměl štěstí v tombole, odvážím si spoustu příjemných zážitků a fotek, a už teď se těším na další ročník. Váhajícím mohu návštěvu Mankyz koštu pálenek, likérů a pomazánek ve Svatobořicích-Mistříně jen doporučit," podělil se o zážitky z vydařeného koštu Honza Koráb.

Příští MANKYZ KOŠT ve Svatobořicích-Mistříně se bude konat 8. března 2025 na už tradičním místě v prostředí kulturního domu.

Po návštěvě kyjovského regionu v minulém týdnu mohou milovníci pálenek zavítat na Horňácko do Velké nad Veličkou. Nadcházející sobotu proběhne v centru regionu na kulturáku od 12.00 hodin Košt slivovice, který organizuje místní Klub horňácké slivovice. O kvalitě tohoto setkání není třeba ani slůvkem pochybovat, protože horňácký region je v tekutém ovoci známý a oceňovaný díky zdejší staré odrůdě z modrého ovoce-durancie.