První březnovou sobotu se v kulturním domě v Blatnici pod sv. Antonínkem konal 10. jubilejní ročník koštu gořalek a krajanců. Akci pořádal folklórní soubor Svodnica, za podpory obce. Degustace pálenek proběhla o týden dříve. Vzorků se do letošního ročníku nasbíralo 231.

Všechny vzorky byly rozděleny do 10 kategorií a z nich byli vybráni jednotliví vítězové. Mezi vystavenými vzorky byla nejen slivovice, ale také meruňka, broskev, špendlík, jablko, hruška, višňovka, ořechovka, vínovice a další.

Nechyběly ani likéry, mezi kterými zvítězila zázvorovice. Absolutním šampionem se stal se svým vzorkem slivovice pan Radovan Hýža z Uherského Ostrohu.

Součástí koštu kořalek je každoročně také košt krajanců. Letos jich byl rekordní počet, a to 14 vzorků. Krajance jsou typické regionální jídlo, které patřilo do každodenního jídelníčku lidí. Bylo levné a rychlé na přípravu. Každá rodina měla svůj vlastní recept, který se předával z generace na generaci. Jednotlivé recepty se lišily v ingrediencích, které se do krajanců přidávaly, například škvarky, uvařené brambory, povidla, sýr a další. Záleželo na chuti a dostupných surovinách.

Vítězem v kategorii krajanců se stala paní Jaroslava Hanáková z Blatnice pod sv. Antonínkem. K poslechu i tanci zahrála cimbálová muzika Višňa z Ostrožské Lhoty. A tak se tančilo i zpívalo. Nálada byla výborná a vydržela do pozdních večerních hodin. Kdo nestihl navštívit letošní ročník, může zavítat do Blatnice opět za rok.