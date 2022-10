Protože jsme si vědomi, že je potřeba vzdělávat a podporovat naše žáky tak, aby byli schopni po absolvování školy najít své další uplatnění v dnešním světě, zapojila se do tohoto programu i naše škola.

Konkrétní zkušenosti s adaptací a výsledky našich žáků po přechodu na střední školy nás vedou k poznání nutnosti podporovat profesní rozvoj našich učitelů tak, aby byli schopni vést žáky k nabývání požadovaných kompetencí v oblasti jazykové, přírodovědné, polytechnické či v oblasti moderních technologií.

V letošním roce jsme využili nabídky na tzv. stínování na školách ve Finsku v městě Ylivieska. Na pracovní cestu jsme vyslali dva mladé učitele naší školy Eriku Maradovou a Jana Mokrého. Cílem bylo obohatit a inovovat výuku hlavně v anglickém jazyce a ve výuce moderních technologií. Oba pedagogové během celého týdne od 19. do 23. září 2022 navštěvovali přednášky o finském školství, chodili na výuku předmětů anglického jazyka, informatiky, tělesné výchovy a pracovních činností. Setkávali se s finskými učiteli i žáky a měli tak možnost nahlédnout do chodu několika základních škol, dozvědět se vše o inkluzi a také se zaměřit na strukturu a průběh jednotlivých hodin.

Tato pracovní cesta byla velmi přínosná a to nejen proto, že finské školství je dlouhodobě považováno za jedno z nejlepších. Se svými poznatky a zážitky seznámili ostatní učitele. Cílem bylo předat nám své zkušenosti a my můžeme dál uvádět nové poznatky a metody do praxe. Vzhledem k tomu, že mobilita Stínování je aktivita Erasmus+ založená na vzájemných návštěvách škol, na finské kolegy se těšíme v naší škole na jaře 2023.

Mgr. Blanka Uhljarová

Koordinátorka projektu Erasmus+