Každý rok je kapela Petra Bende doplněna o zajímavé hosty, jakými je již tradičně oblíbená Cimbálová muzika Gromba, speciální host programu a místní pěvecký sbor, který program propojuje s domácím publikem.

Jako speciálního hosta si zpěvák pro svůj program letos vybral herečku a zpěvačku Báru Štěpánovou, která se objevila v aktuálním videoklipu k písní Tisíce cest. Bára obohatí akustický program několika písněmi, duetem s Petrem Bende a také divadelním čtením, povídkami, které pobaví, dojmou, rozesmějí a naladí na předvánoční atmosféru.

V jednání jako host je také Petrův táta Ján Bende, se kterým zazpívá duet.

V roce 2022 se Petr Bende vydá opět novým hudebním směrem, kterým publikum neustále překvapuje a dá se tak očekávat nový koncertní program.

Fanoušci, pro které se již koncerty staly neodmyslitelnou vánoční tradicí, se tak mají nač těšit. Zbrusu nový program, nové obsazení, nové aranže autorských i světových skladeb a rozhodně i oblíbené vánoční koledy.

Více o svém turné prozradil sám Petr při rozhovoru:

Koho sis letos na pódium přizval?

Čeká nás v prosince celkem dvanáct koncertů v rámci turné a na nich moje oblíbená sestava. Cimbálová muzika Gromba a moje věrná kapela, což je dlouholetý základ. Z hostů bude vystupovat Bára Štěpánová, se kterou jsme se na podzim pracovně potkali při natáčení mého videoklipu a známe se již dlouhou řádku let. A doufám, že i mému tátovi to časově vyjde tak, že by mohl s námi objet většinu koncertů Vánočního turné a zazpíváme si spolu.

Zmínil jsi spolupráci s Bárou Štěpánovou.

Málokdo ví, že Bára není jen herečka, ale i zpěvačku. Má vystudovanou akustickou kytaru a já sám jsem ani nevěděl, že byla u zrodu Českomoravské hudební společnosti (dnešní Čechomor pozn. red.), kde zpívala. Takže první půlka Vánočního koncertu bude o kapele a o cimbálce a tu duhou půlku zahájíme s Bárou. Zazpíváme společně lidovou píseň, kterou si vybrala a já ji přearanžoval. Doufám, že ji časem natočíme i ve studiu. Zasloužila by si to. Bára by měla hudebně vstoupit i do šansonu, který má ráda a vystoupení doplní vánoční četní. To je věc, kterou jsem nikdy na koncertech nedělal, takže se dotkneme trochu divadelna. Na každém koncertu vystoupí i dětské pěvecké sbory.

Nedávno vyšel tvůj nový singl Tisíce cest, ke kterému jsi natočil videoklip.

Je to láskyplná, přemýšlivá píseň s nádhernou básní Tomáše Tajchnera. Zamýšlel jsem se nad videoklipem a chtěl jsem k tomuto tématu něco netradičního. Zavolal jsem režisérovi Mejlu Baselovi, kterému jsem vysvětlil, že se v klipu potřebuji dostat někam úplně jinam, než předurčuje atmosféra textu. Vybíral jsem ze tří scénářů. Vyhrál námět s fanynkou ve středním věku, která mě pronásleduje, odstřihne vlasy a v laboratoři vytvoří roztok, díky kterému si mě pak několikrát naklonuje a zabydlíme se v jejím bytě. Celý videoklip je natočený jako krátký film, a to se mi líbí. Navíc hlavní hrdinka je právě Bára Štěpánová. Jsem rád, že se nám podařilo díky ohlasům fanoušků něco neotřelého. Produkci singlu měl na starosti slovenský producent Randy Gnepa a mix Pavel Kolařík. Myslím, že vznikla silná píseň s povedeným videoklipem. Moc mě také těší skvělé reakce fanoušků.

Zdroj: Youtube

Patříš k muzikantům, kteří nezahálí. Rozjel jsi i nový hudební projekt. Můžeš ho představit?

Zhruba před patnácti lety jsem se potkal s textařem Ivo Plickou. Už tehdy jsem mu předal myšlenku, že bych se rád chopil písní Petra Nováka, které se mi vždycky líbily. Domnívám se, že jim v dnešní době chybí nový přednes, které by si zasloužily. Dlouho jsem si tu myšlenku nosil a minulý rok jsem konečně vyřešil práva a oslovil tým lidí, kteří mají hudební srdce a velmi dobře se s nimi spolupracuje.

Hlavním nápadem bylo prolnout tyto skladby s klasickým symfonickým orchestrem. Hudebník a skladatel Jan Lstibůrek napsal skvělé aranže k patnácti písním Petra Nováka, které jsem vybral a premiéra byla s Filharmonií Hradec Králové pod taktovkou Stanislava Vavřínka. Vznikl krásný, intimní projekt, který přináší příběhy písní Petra Nováka v novém aranžmá. Premiéra se uskutečnila v říjnu v Hradci Králové, kde se nahrál záznam, se kterým budeme dále pracovat dál. Rád bych oslovil i ostatní filharmonie a další pořadatele. Moc se na to těším a musím po první premiéře říct, že to pro mě bylo doslova dech beroucí.

Pokud má muzikant za sebou na pódiu tak velký orchestr, musí to být pro něj nezapomenutelný zážitek.

A k tomu zážitku ještě připoj obrovské množství hudební energie. Pocit, že vystupuji s jinou hudební sestavou, s písněmi někoho jiného, je nepopsatelný. Následovaly neskutečně dlouhé potlesky, které jsem v minulosti nikdy nezažil.

Rád bych ale nabídl tento projekt lidem i do menších sálů a klubů, takže budeme s mojí kapelou pracovat na akustické úpravě písní Petra Nováka a doufám, že se mi podaří propojení právě s Ivo Plickou, který by vše doplnil mluveným slovem. Ivo mi poslal i nové texty a dva z nich mám již zhudebněné. Mám radost, že na tomto projektu můžu pracovat, ale samozřejmě své autorské písně hodlám také dále rozvíjet a čeká mě natočit několik novinek a možná i nová deska. Teď ale máme před sebou vánoční koncerty, na které jsme se již dva roky moc těšili. Tak se těším na viděnou.



VÁNOČNÍ TURNÉ 2022

Petr Bende Band & Cimbálová muzika Gromba

Hosté: Bára Štěpánová, Ján Bende

6.12. TŘEŠŤ

7.12. BLANSKO

9.12. RATÍŠKOVICE

10.12. TŘEBÍČ

11.12. OSTRAVA

12.12. PRAHA

14.12. JABLONEC NAD NISOU

16.12. UHERSKÝ BROD

17.12. VELKÁ BÍTEŠ

18.12. ZBRASLAV U BRNA

21.12. BRNO



Více info, předprodej na: www.petrbende.cz