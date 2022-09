Petrov provoněly guláše. Po kulinářském souboji nezůstala v kotlíku jediná porce

Hovězí, vepřový, zvěřinový nebo hlívový. To je jen krátký výčet druhů gulášových klasik, do kterých se pustili aktéři v pořadí už patnáctého ročníku akce nazvané Petrovský kotlík. Ten se uskutečnil poslední sobotu v srpnu v areálu Na kolečku v petrovských Plžích. Do kulinářského souboje se i tentokrát pustily místní spolky a organizace. O tom, jak vše probíhalo se dočtete v dnešním příspěvku, za který děkujeme paní Mlýnkové.

V Petrově zavoněl guláš. V jeho vaření soutěžily místní spolky. | Foto: Se souhlasem Evy Mlýnkové.

Na letošním patnáctém ročníku vařilo guláš již tradičně osm místních spolků a organizací, byli to: chovatelé, soubor Petrovjan, vinaři, fotbalisté, Petrov žije, myslivci, hasiči a ZŠ a MŠ Petrov. Legiovlak potěšil klienty stacionáře Zdislava. Nahlédli do života legionářů V průběhu akce probíhaly vstupy organizací a nejrůznější soutěže. Guláše se začaly vydávat v 18.30 hodin a během půlhodiny byly vyprodané. Letos byly všechny výborné, účastníci si je pochvalovali. Všechny organizace byly odměněny velkou lahví šampaňského. Areálem Plží se po celou dobu akce linuly příjemné vůně gulášů a díky všem zúčastněným vládla příjemná pohodová atmosféra. K tanci a poslechu zahrála skupina PS Band. Eva Mlýnková