Do malebného prostředí blanenského statku Samsara od 18. – 22. července dorazilo bezmála šest desítek odborníků z řad poskytovatelů sociálních služeb napříč Českem. Všechny je spojuje téma včasné péče a členství v Platformě pro včasnou péči. Včasnou péčí se rozumí práce s dětmi od narození do osmi let a jejich rodinami ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Jde například o přípravu dětí na docházku do školky či školy v předškolních klubech, podporu rodičů při výchově a rozvoji jejich dětí, pomoc s komunikací se školami a jinými institucemi. Organizátorem akce byla právě Platforma pro včasnou péči, která vznikla v roce 2020. Celým týdnem účastníky Letní školy provázel pedagog a kouč Štěpán Schwarc.