Fotograf Stanislav Mrázek se rozhodl podělit o další své snímky z přírody. Podívejte se, jaké detaily na svých makro fotkách zachytil. Pokud rádi fotíte, podělte se také o vaše postřehy z letních výletů.

Stanislav Mrázek nafotil poutavé fotografie při svém výletu na Hádeckou planinku. | Foto: Stanislav Mrázek

Už nějakou dobu jsem s kamarádkou uvažoval o tom podívat se do Národní přírodní rezervace Hádecká planinka, která je nedaleko Kanice v regionu Brno-venkov. Je to vlastně součást Moravského Krasu. Chráněné uzemí o rozloze třiaosmdesát hektarů láká k toulkám lesem a k výšlapům do zdejších kopců .Jsou zde i louky s ohroženými druhy rostlin a živočichu. Krásným přírodním zážitkem je začít v Těsnohlídkově udolí, odkud si člověk vyšlápne až k zřícenině hradu Obřany. Pokud projdete lesem a loukami, naksytne se vám pohled na lom Hády, z kterého je výhled na Brno a za jasného počasí až na Pálavské vrchy.