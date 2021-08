V pondělí 9.8.2021 zavítala do areálu Azylového domu hlídka Městské policie Kyjov. Ohlášenou návštěvu netrpělivě očekávaly děti uživatelek Azylového domu a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kyjov.

Při návštěvě Městské policie v Azylovém domě Kyjov se děti dozvěděly více o náročné práci policisty. | Foto: Se souhlasem Azylového domu Kyjov.

Poté, co pracovníci policie dětem ukázali všechny pomůcky, které pro výkon své náročné služby používají, mohly si děti na střídačku obléknout policejní uniformu, nasadit pouta, prohlédnout policejní vysílačku, potěžkat policejní pistoli a prohlédnout si další služební pomůcky. Nejvíce byly děti zvědavé, jak se zapínají blikačky a houkačky, a to jim pracovníci ochotně ukázali a dokonce dětem bylo dovoleno si do služebního auta sednout a vlastnoručně zahoukat. To bylo pozdvižení!