Máme je každý rok a milujeme je. Léta plynou každému spravedlivě, není tedy nic lepšího, než si oslavu narozenin řádně užít. Pojďte se s námi ohlédnout za deseti roky jednoho pejska, který toho dokázal mnoho. Děkujeme Filipovi z Dětského domova Hodonín, že nám Leontýncenu životní dráhu popsal.

Fenka zlatého retrívra, Leontýnka, oslavila už desáté narozeniny. V dětském domově dělá dětem společnost a radost. | Foto: Se souhlasem Dětského domova Hodonín

Již před deseti lety v obci Telnice nedaleko Brna přišla na svět 9. dubna 2011 fenečka, jménem Leontýnka. Je to zlatý retrívr, který u nás v Dětském domově Hodonín působí už osm let. A jak se Leontýnka ve svých deseti letech má? Co k narozeninám dostala? A jaký je její úkol již osm let?