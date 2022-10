Zlechov ožil Slováckými hody s právem. Stárci se blýskli v hradišťských krojích

Kiwanis je mezinárodní projekt, jeho slovácká odnož s nemocnicí spolupracuje nepřetržitě 20 let a za tu dobu do Kyjova dodala tisíce panenek. Mimo jiné se věnuje také další pomoci zdravotně postiženým dětem.

„Kiwanis panenky dodáváme do dvou nemocnic, do Kyjova a Uherského Hradiště. Dali jsme si cíl, že přivezeme do každé nemocnice 500 ks ročně. Když si vezmete, že je to už 20 let, tak jsme vyrobili už tisíce kusů,“ uvedl Vladimír Glaser, prezident Kiwanis klubu Slovácko.

S výrobou panenek pomáhají sponzoři, obce i drobní investoři. Částky nejsou vysoké, bez jejich pomoci se ale Kiwanis neobejde. Výrobci totiž musí nakoupit plátno a střiž. S výrobou bezplatně pomáhá Klub důchodců ve Vracově. Náklady na jednu panenku jsou přibližně 60 korun, Kiwanis ji dokáže ušít za 8,50 – chybí ale sponzoři pro další várku.

„Snažíme se dosáhnout co nejnižších nákladů, abychom za minimální peníze vyrobili co největší množství panenek. Tentokrát jsme jich přivezli 500. Potřebujeme ale další peníze na nákup základního odpadního materiálu,“ žádá o podporu prezident Kiwanis klubu Slovácko s tím, že dárci mají nárok získat daňový doklad. Největším benefitem je ale pocit malých pacientů, kteří se díky panenkám mohou zbavit strachu z nemocničního prostředí.

Více informací o klubu se dozvíte zde.

Veronika Hollerová

Nemocnice Kyjov