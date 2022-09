Psi a jejich vůdci musí při zkouškách zvádat situace, se kterými se v praxi běžně mohou setkat- Například na psa se sesype skupina lidí, různě ho hladí, chytají, zatahají za ucho, řed psem spadne berla, otevře se deštník, pes je rozdováděný hračkou a pohybem a musí se nechat rychle zklidnit, rozhodčí psovi sáhne do misky s krmením, do pusy, do ucha, dívá se mu do očí, před psem upadne osoba a rozsype rachotící plechovky. Zkouší se také ochota psa ke kontaktu s osobou na vozíku nebo s osobou s chodítkem či ochota psa lehnout si k cizí osobě.