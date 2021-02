Období po Novém roce je tradičně spojeno se sezónou plesů a bálů. Všechno toto veselí by mělo vyvrcholit o víkendu zvaném masopustní, neboli karnevalový (z latiny). Po něm totiž začíná v křesťanské tradici čtyřicetidenní postní doba.

Popeleční středa. Věřící dostávají v kostele znamení popelem, jako připomínku pomíjivosti lidského bytí | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Při ní by si měl každý dospělý a zdravý člověk ověřit svou schopnost sebeovládání a pevné vůle a především dobročinnosti. To jsou důležité prvky lidských vztahů. Až do Velikonoc si má stanovit omezení v jídle a nadbytečných požitcích. Hlavním motivem nejsou tentokrát zdravotní nebo estetické důvody, ale solidarita s těmi, kteří jsou na tom v životě hůř. Ušetřené prostředky by měl tedy darovat potřebným, buď sám, nebo prostřednictvím Charity.