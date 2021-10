Mši svatou, tentokrát už v 18 hodin, vedl pomocný biskup českobudějovický mons. Pavel Posád. Půl hodiny před mší svatou se ženy z oblastní charity Hodonín modlily růženecem. Nesly i sochu Panny Marie, která má čestné místo u oltáře. Po mši bylo svátostné požehnání. A kdo chtěl, mohl přistoupit ke svátosti smíření.

Ještě otec Pohanka vzpomínal, že vloni v říjnu už byl prázdný kostel a mohl se dívat jen do kamery. Zdůraznil, že je určitě příjemnější dívat se do očí a do tváří poutníků.

Po příjezdu vždy také ráda zajdu do kaple k Panně Marii a právě dnes jsem přemýšlela, že se tam vždy zastavovaly jak moje maminka, tak i moje babička a o co asi prosily a za co asi děkovaly. Jestlipak se jim to vyplnilo? A jestli i já prosím a děkuji za stejné věci jako ony před lety.

Protože na místním hřbitově je pochován pan farář Ladislav Pavlica, který dlouhá léta sloužil v Kobylí, odkud pocházím, ráda zajdu i tam, zapálím svíčku, zavzpomínám a pomodlím se u jeho hrobu.

Můžu říct, že jsem se na pouť těšila celý měsíc. A ani počasí, které nebylo zrovna ideální, mi v tom nezabránilo.

Miroslava Jakubčíková