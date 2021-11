Ochutnávka čokolády

Podzimní období přináší kombinaci krásných barev, vůní a výborných chutí. Právě chutí jsme měli k dispozici opravdu hodně. Přímo u nás v domově proběhla přednáška o výrobě čokolády i s ochutnávkou. Měli jsme možnost ochutnat hned několik druhů velmi kvalitní, poctivě vyrobené čokolády. I když některé zajímala pouze ochutnávka, jiní se dozvěděli spoustu zajímavých informací co se výroby čokolády týče. Naše mlsné jazýčky však nemají nikdy dost.

Podzimní raut

Tety si pro nás proto připravily výborný podzimní raut. Už při vchodu do místnosti nás vítala vůně domácího šípkového čaje. Na stole zaplněném dobrotami, ale i na knihovně za ním byla velmi povedená haloweenská výzdoba. Po usazení jsme se pustili do ochutnávky čerstvých, ale i sušených podzimních plodů, tyčinek s domácím kečupem klasické červené i žluté barvy, nebo třeba do mrkvové bábovky. Po všem tom jídle jakoby se slehla zem. Po dopití posledních doušků teplého šípkového čaje jsme poděkovali tetám a odkráčeli užívat posledních teplých slunečních paprsků ke krbu na zahradě, kde jsme si opékali brambory a jablíčka jako za starých časů naše babičky.

Máme rádi zvířata

Každý čtvrtek k nám do dětského domova přichází za našima „malochama“ teta Anežka z Ekocentra v Hodoníně a vždy přinese nějaké malé zvířátko o kterém nám povídá, kde žije, co jí. Také si zvířátka můžeme pohladit a pochovat. Naposledy nás navštívila se dvěmi morčaty. Na mazlení máme v dětském domově již 10 let naši Leontýnku – zlatého retrievra.

Stolní hry a boowling

Jedno nedělní odpoledne jsme uspořádali v DD turnaj v curlingu mezi skupinami. Zvítězila druhá skupina. Také každou druhou neděli chodíváme již několikátý rok s naší sponzorkou MUDr. Chaloupkovou na bowling. Nyní je to trochu složitější, ale paní doktorka si nás účastníky před každou návštěvou turnaje v bowlingu otestuje. Nakonec je to super, ještě nikdo nevyšel z testování pozitivní, takže víme také jak jsme na tom zdravotně.

Výtvarné tvoření

I doma jsme se věnovali podzimnímu tvoření, když nebylo hezky. Vyráběli jsme si papírové ježky a povídali jsme si o nich. Teta Zlatka nám přivezla do domova obrovskou dýni, kterou jeden člověk nemohl unést, tak jsme ji nesli dva. Podle jejího tvaru jsme z ní udělali želvu, jadýrka jsme si usušili a společně snědli.

Pouštění draků a výlet do Skanzenu ve Strážnici

Podzim je typický pro své větrné počasí. To je naprosto ideální k pouštění draků. Pár dní za sebou intenzivně foukalo, a tak jsme toho patřičně využili. Nachystat draky, k nim provázek ať nám neuletí a hurá ven! I když vítr foukal všem stejně, některým drakům se vůbec do létání nechtělo, jiní létali jako živí. Ne každý den však foukalo, a tak tety využily krásného počasí a vyrazily s dětmi do Strážnického skanzenu. Zde se děti mohly podívat, jak hospodařili lidé na vesnici na přelomu 19. a 20. století. Vyzkoušet si mohly spousty zábavných aktivit spojených se sklizní podzimních plodin a přípravou pokrmů z nich. Seznámit se mohly také s různými pracemi typickými pro tuto dobu.

Podzimními pracemi jsme aktivně pokračovali také v domově, když jsme pomáhali strejdovi s úklidem na zahradě. Při práci, která by nás měla zahřát už jsme potřebovali teplé bundy. Zima už klepe na dveře a celý rok nám zkrátka zase utekl jako voda. Vlastně jsme se v létě ani pořádně nezahřáli a už se zase pod teplými peřinami těšíme na Ježíška.

Na závěr bych se chtěl pochlubit, že náš domov získal ocenění od Tomáše Slavaty za naši práci v covidové době.

Tak takový byl podzim u nás v Hodoníně.

Filip

Dětský domov Hodonín