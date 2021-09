Již po více než dvě století se lidé scházejí do Žarošic, aby děkovali za dobrodiní, boží milosti a prosili za další boží ochranu pro sebe, své blízké a pro celý náš národ u sochy Staré Matky Boží Žarošské, kterou farníkům darovala Eliška Rejčka v první polovině 14. století.

Ze Zlaté soboty v Žarošicích. | Foto: archiv pořadatele

Je tomu přesně 236 let, kdy přišli poutníci v sobotu, po svátku Narození Panny Marie, 11. září roku 1785 na svou pouť do kostela Matky Boží mezi vinicemi. Poutní kostel byl však uzavřen, a proto byla socha Panny Marie přenesena ve večerních hodinách za zpěvu písně „Před věky zvolená“ do farního kostela Svaté Anny v Žarošicích. Celý průvod byl osvětlen svícemi, a proto v současnosti, s odkazem na tuto událost, prochází osvětlený průvod Žarošicemi. Skupiny krojovaných poutníků si ze svých obcí přinášejí svou sochu Panny Marie, s níž se do průvodu zařadí. A tak lze v Žarošicích potkat nejen kroje Hanáckého Slovácka, ale i Kyjovska, Podluží, ale i Valašska a Slovenska. Běžně lze napočítat tři až čtyři desítky slavnostně nazdobených a osvětlených soch. Pouze ten, kdo průvod jednou zažije, pochopí hloubku duchovního prožitku.