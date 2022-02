Jezero Rašelina je dnes především rájem pro rybáře, kteří zde, v poklidném prostředí, tráví mnoho času. . A v zimě, při dobrém počasí, slouží jako veřejné kluziště.

Jezero je spojeno i se zajímavou pověstí, a to o zlé a kruté vládkyni, která panovala na zámku, jenž byl obklopen právě rašeliništěm. Jednou v noci, zaklepal u zámku chudý pocestný a prosil o nocleh. Vládkyně jej však vyhnala a poštvala na něj psy. A to se jí vymstilo. Poutník byl totiž svatý Michal, který se vydával mezi prostý lid jako chudý poutník. Jako odplatu svatý Michal zámek i s vládkyní proklel a nechal jej celý propadnout do močálu, resp. do rašeliniště. Pověst dále praví, že ve Vracově bude nejlépe, až se zámek opět z mokřin vynoří. Při procházce kolem jezera se tedy nezapomeňte pořádně dívat, zda nespatříte na vodní hladině špičku zámecké věže.

