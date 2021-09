U vstupu Vás přivítají tóny flašinetáře Henri Noubel s chotí. Nebude chybět také ochutnávka vzorků od vinařů ze srdce Slovácka. Uživatelé se v souvislosti s plody zahrady spolupodílejí na vlastní produkci výtečné ovocné pálenky, džemů, čajových směsí a hojivých mastiček. Letošním hitem je například skvělá domácí griotka či výroba pohankových polštářků s levandulí. Jeden z drobných výrobků dostanete jako dárek, že jste společně s námi oslavili 60 let péče o seniory. Těšíme se na Vás.

Můžete shlédnout výstavu krojů od sběratele, pana Ladislava Lungy, občerstvit se burčákem, ochutnat výrobky z naší kuchyně, a to vše za doprovodu cimbálové muziky Hudci, dětské cimbálové muziky z Milotic, zpěvu mužského sboru Paniháj.

Centrum služeb pro seniory Kyjov, dříve Domov důchodců zve všechny ve čtvrtek 9. 9. 2021 na Den otevřených dveří spojený s oslavou 60-ti let od založení centra. Slavnostní zahájení odstartuje ve 13.30 hodin. Každý host se může těšit na přínosné informace, bohatý doprovodný program a na malý dárek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.