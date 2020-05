T-Mobile Olympijský běh se kvůli vládním omezením spojeným se šířením nemoci Covid-19 přesouvá. Největší běžecká akce, která se měla konat v polovině června také v Hodoníně, se nově uskuteční ve středu 16. září 2020. Cena startovného zůstane za sníženou částku až do konce května.

Olympijský běh v Hodoníně se odkládá | Foto: zdroj: Jiří Humpolík

“Máme radost, že se nám povedlo domluvit se s pořadatelem běhu také v Hodoníně. Přáli bychom si, aby Olympijský běh proběhl ve stejném rozsahu jako každý rok, jen výjimečně o tři měsíce později. Co se týče počtu běžců na jednotlivých závodech, tak se v září přizpůsobíme aktuální situaci,” řekl generální sekretář ČOV Petr Graclík a upozornil na klíčové propojení sportu se zdravím člověka. “Pohybová aktivita je v tomto období, kdy je třeba kvůli viru posilovat přirozenou imunitu, velmi důležitá. Běh v přírodě je to nejmenší, co pro své zdraví můžeme udělat.” Cílem běhu na podporu šíření olympijských hodnot a myšlenek tak bude také motivace veřejnosti, aby se pohyb stal přirozenou součástí životního stylu.