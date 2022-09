Setkali jsme se, popovídali své příběhy z táborů a léta, zapařili na čejkovskou kapelu The Tails, v sobotu přes den pak pracovali a zvelebovali krajinu kolem nás, jak je to u nás ve zvyku.

Vyčistili jsme všechny ptačí budky, vysbírali jsme odpadky v korytě Prušánky nad protipovodňovou nádrží, vyčistili tůňky u nádrže od rákosu a vysokých travin, aby se tam na jaro mohli prohánět obojživelníci, opravili výsadbu stromů nad Příhonem, pokosili louku na školní zahradě, umístili nové ochrany stromů, vysbírali hromadu utopených odpadků v nedostavěném bazénu u školy, posekali a pohrabali trávu na přírodní památce Výchoz u Čejče. A aby toho nebylo málo, tak ještě druhá část z nás odjela do tornádem postižených Mikulčic, kde se též pečovalo o loňskou výsadbu stromů, budky a znovuotevření místní brontosauří klubovny.

Odpoledne nás čekali vzdělávací, zábavné či tvořivé workshopy. A večer? Zase kapely. Jedna kapela s názvem S.N.A.K. za náma přijela dokonce až Ukrajiny, aby nám poděkovala za všechnu pomoc, kterou od nás všech z Hnutí Brontosaurus, z Česka a ze světa dostávají. A následně nám zahrála brněnská kapela Budoár steré dámy. Po kapelách jsme usedli k táboráku a hráli na kytary a zpívali až do rána. I když nám počasí o víkendu moc nepřálo, odjížděli jsme domů s dobrým pocitem.

V roce 2024 bude Hnutí Brontosaurus přesně padesát let na světě. A snad se nás po létě nepotká na setkání jen sto, ale rovnou tisíc účastníků, když to bude takový významný rok. To bych si přál.



Pavel Novotný

Hnutí Brontosaurus Čejkovice