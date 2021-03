Nicméně, nastaly komplikacím s Českými drahami, kdy rychlík Bouzov od Brna nabral do Olomouce 50 minut zpoždění a navíc souprava končila už v Zábřehu a musela se vrátit zpět do Brna. Prý, že jiná k dispozici není, a na další vlak na Ramzovou bychom čekali další hodinu a vyrážet kolem jedné na tento okruh už bylo skutečně pozdě. Operativně jsme se proto rozhodli projít si zvlněnou krajinu Hanušovické vrchoviny s pěknými pohledy k hřebenu Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku.



A tak jsme v Zábřehu přestoupili na osobák do Šumperku, kam jsme dorazili 15 minut před jedenáctou. Vzhledem k tomu, že vlak na Velké Losiny jel až za 45 minut, vyrazili jsme všichni společně proti proudu Desné okolo splavu do Vikýřovic k dřevěné kryté lávce, kde 12 účastníků naskočilo na motorák do Velkých Losin a zbývající sedmičlenná skupina tam přešla pěšky přes Rapotín s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a kolem losinského zámku, staré papírny, lázní a kostela sv. Jana Křtitele.

Další naše kroky se ubíraly lesní cestou po zelené TZ pozvolným stoupáním pod Křížovým a Chmelným vrchem a Chlumem na usedlost na Studenci (720 m), kde jsme si udělali skupinovou fotografii s krásným pozadím Mravenečníku, Dlouhých Strání a hlavního hřebene Jeseníků od Vysoké hole po Ztracené kameny. Na Studenci jsme přešli na červenou TZ, po které jsme pokračovali hore dole po cestách občas se sněhovou pokrývkou, kterou tvořil místy až nepříjemný zmrzlý film, do cíle do Hanušovic. Nejdříve jsme klesli na Pekařov s kaplí Nanebevzetí panny Marie, penzion a dalšími pěknými rekreačními staveními a následně přešli okolo Žárovce (793 m) s krásnými pohledy na hřeben od Slamníku přes Podbělku, Sušinu a Stříbrnickou ke Králickému Sněžníku (1423 m) na Horní Bohdíkov s kaplí svaté Anny z roku 1891, když zde již od roku 1740 stávala kaple dřevěná. Poté jsme se přes kopec s dalšími krásnými pohledy ke Králickému Sněžníku přehoupli do Potůčníku, opět osady dříve ryze s německým obyvatelstvem, kde jsme se zastavili u malého hřbitůvku u kaple svatých mučedníků Jana a Pavla z roku 1839, která po odsunu Němců začala chátrat, ovšem roku 1991 započaly její opravy a roku 1997 byla kaple opět vysvěcena. osud si s ní však znovu zahrál o 10 let později, kdy po zásahu blesku vyhořela celá střecha včetně krovů, ovšem poté byla kaple opět opravena. Poslední stoupání jsme podstoupili na Pršnou (642 m), z jejíhož holého vrcholu jsme mohli spatřit dvě větrné elektrárny nad Kopřivnou.

Na závěr jsme již po silničce prudce klesli do Hynčic nad Moravou a do Hanušovic, kde jsme náš přechod po 32 kilometrech zakončili. Kolegové z Velkých Losin měli ušlapanou dvacítku. Zpáteční cesta v natřískaném spěšném vlaku se dvěma vagóny od Jeseníku byla dalším hororem včetně chování některých cestujících, a tak jsme z nedělního cestování určitě neměli pěkný dojem, naštěstí nám ho vylepšil požitek z krásné krajiny v okolí Hanušovic a Šumperka.

Jura Michenka

Klub českých turistů Hodonín